Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Pınarbaşı İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Pınarbaşı İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Terörle demokrasi ve siyaset arasında sınırı çizemeyenler olacak, sürekli birbirine karıştıranlar olacak.

23.11.2024 14:49
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Terörle demokrasi ve siyaset arasında sınırı çizemeyenler olacak, sürekli birbirine karıştıranlar olacak. Bunlar çok farklı yöntemleri uygulayacaklar." dedi.

Yumaklı, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Pınarbaşı 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, Türkiye'nin duasına talip olduklarını söyledi.

AK Parti'nin kuruluş felsefesinden bahseden Yumaklı, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin kuruluş felsefesinde insan ve fırsat eşitliği var. Şöyle geriye dönüp baktığımda, bu ilin Pınarbaşı ilçesinin bir köyünde hepiniz gibi birisinin evladıyım. Bize bu fırsat eşitliğini sağlayan, sizlere hizmet etme imkanı veren AK Parti'nin sadece liyakate ve vatandaşa hizmet etme isteğine bakan bir parti olması. Bizi diğer partilerden ayıran da budur. Dili, dini, mezhebi, anlayışı, dünyaya bakışı ne olursa olsun, ayrım gözetmeksizin hizmet etmek AK Parti'nin getirmiş olduğu ve bundan sonra da herhalde Türkiye'nin bir daha vazgeçmeyeceği hizmet standardı."

Türkiye'nin ilerleyişinin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımdan ulaşıma, milli sanayisinden dış politikaya kadar artık güçlü ve büyük Türkiye'nin nerelere geldiği noktasında hiç kimsenin herhangi bir tereddüdü yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde siyasi bir vizyonerlik var. Bugün ülkemizin etrafındaki güneyden kuzeye, doğusundan batısına kadar istikrarsızlık içerisinde olan halklar, milletler var. Bütün bunların ortasında Türkiye'nin durumundan bir adım geriye gitmemesi için büyük gayret var. Ekonomide iyiye gidişle ilgili sinyalleri görüyoruz. AK Parti olarak bir taraftan ekonomik büyüme ve istikrarı sağlarken, bir yandan da ülkemize, milletimize yaraşır şekilde adaletin ve iyiliğin gereğini yapıyoruz."

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına değinen Yumaklı, "Bütün dünyanın sustuğu bir anda sadece ve sadece buradaki katliama 'dur' diyen tek ülke Türkiye, buna 'dur' diyen tek lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Türkiye'nin iki ileri bir geri gitmemesi için gayret gösterdiklerine işaret eden Yumaklı, "Bunu bize reva gören bir anlayış var. Bu anlayış her seferinde terörü ve terörün yanında olanları bizim önümüze koyuyor. Cumhur İttifakı olarak bunun engellenmesi için birçok karar alınıp uygulamalar gerçekleştiriliyor. Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesi, Türkiye'nin terör belasından bir an önce kurtulmasıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle demokrasi ve siyaset arasında sınırı çizemeyenler olacak, sürekli birbirine karıştıranlar olacak. Bunlar çok farklı yöntemleri uygulayacaklar. Dikkat ediyorsanız en son İçişleri Bakanı'mıza Meclis'te hiç olmaması gereken bir davranış sergilediler. Görünen o ki Türkiye'nin iyiye gidişiyle ilgili engelleri ortadan kaldırmak için alınan kararları uygulayanlar, o vesayetçi zihinlerdeki geçmiş tecrübeleri onların hafızalarında yeniden canlandırıyor ama artık bunları aşacaklar. Bunları hazmetmek zorundalar. Demokrasiyi hazmetmek zorundalar. Bunları sahip olduğumuz demokrasi kültürü ve seviyesine gelmeye davet ediyorum."

AK Parti döneminde ülkenin güçlendiğini anlatan Yumaklı, "22 yıldır üreten, büyüyen, onurlu bir Türkiye ve onun onurlu halkı, vatandaşı, milleti olması yolunda çalışıyoruz. Çünkü bizim amacımız her sektörde, her sorumluluk alanında daha güçlü bir Türkiye oluşturmak." dedi.

Kastamonu'ya yapılan yatırımlardan bahseden Yumaklı, kente yönelik tarımsal desteklerin son 22 yılda 18 kat arttığını belirtti.

Ahşap evlerde elektrikten kaynaklanan ciddi yangınlar meydana geldiğinin altını çizen Yumaklı, "Sadece Pınarbaşı için söylemiyorum bunu. Kastamonu'nun bütün ilçeleri için söylüyorum. Orman İşletme Müdürlüklerine başvurun. Onlar size yüzde 20'si hibe, kalan yüzde 80'i de faiz uygulanmadan kredi verecek. Senede sadece bir kere ödeyeceksiniz. Bütün tesisatınızı değiştirmekle ilgili böyle bir kaynağa dahil olacaksınız." diye konuştu.

Yumaklı, daha çok yatırım alabilmek için başka şehirlerde yaşayan ilçe sakinlerinin de nüfus kayıtlarını bulundukları ilçeye aldırmasını istedi.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Pınarbaşı İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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