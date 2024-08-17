Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İzmir\'deki Yangının Enerjisi Düştü

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün çıkan 72 yangının 69'unun kontrol altına alındığını, 6 yangın devam ettiğini söyledi. "Uluslararası çağrıyı gerektirecek bir durumun olmadığını" ifade eden Yumaklı, "İzmir Yamanlar'daki yangının enerjisi düştü, şehri ilgilendiren bir husus kalmadı" dedi.

Tarım ve Drman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de düna bazı illerde başlayan yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Değişik yerlerde dün çıkan 72 yangının 69'unun kontrol altına alındığını, 6 yangının devam ettiğini kaydeden Yumaklı, "İzmir Yamanlar'daki yangının enerjisi düştü, şehri ilgilendiren bir husus kalmadı" dedi.

Yumaklı, yangın çıkaranlara ilişkin bir soruya soruya, "Kimlikleri tespit edilmek üzere, Valilik açıklama yapacaktır. Çok kısa bir zamanda gözaltı işlemi olacaktır o kişilerle ilgili" yanıtını verdi.

İzmir Yamanlar'daki yangına dün gece boyunca karadan müdahele edildiğini, Sancaklı Köyü yakınındaki dik vadiler nedeniyle havadan müdahele edilemediğini belirten Yumaklı, "Şehirden gözüken dumanın Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp aktarma tesisindeki binalardan geliyor, şehri tedirgin edecek bir husus kalmadı" dedi.

İbrahim Yumaklı, toplamda bin 600 hektarlık alanın yangından etkilendiğini, iki uçak ve 11 helikopterin yangınlara müdahale ettiğini bildirdi.

Bolu Göynük'te devam eden yangına, arazi yapısı nedeniyle müdahelenin zor olduğunu ve ancak "yangının enerjisinin düşürüldüğünü ifade eden Yumaklı, Aydın Didim, İzmir Ödemiş ve Karabük Ovacık ilçelerinde çıkan "yangınların enerjisinin düşürüldüğünü" ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Organize kötülükle mücade ediyoruz"

Yangınlarla birlikte organize bir kötülükle mücedele ettiklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de organize bir kötülükle mücadele ediyoruz. İnsan ülkesine niye bunu yapar anlamış değilim. Uluslararası çağrılar var mesela hep söylüyoruz bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok. Bu neden yapılıyor, panik oluşturmak için. Hep söyledik lütfen bizim açıklamalarımızı baz alın. İkincisi başka tarihlerde, başka ülkelerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi."