Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suyun önemine dikkat çekerek, enerji ve sulama barajları ile sanayi ve kentsel kullanımla ilgili barajların inşasını sürdüreceklerini belirtti. Yumaklı, suyun verimli kullanılması gerektiğini vurgulayarak, su konusunun artık hayatın içinde olduğunu ve su verimliliğine ilişkin planlarını uyguladıklarını ifade etti. Ayrıca, Haslı Barajı'nın yatırım değerini ve suya yönelik yapılan projelerin toplam değerini paylaşan Yumaklı, su olmadan üretimin mümkün olmadığını ve enerji, sulama ve kentsel kullanımla ilgili barajların inşasını sürdüreceklerini söyledi.

07.03.2024 20:13
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suyun önemine işaret ederek, enerji ve sulama barajları ile sanayiyle ya da kentsel kullanımla ilgili barajları inşa etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Bakan Yumaklı, Eskipazar ilçesindeki Haslı Barajı'nda inceleme yaptı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'dan bilgi alan Yumaklı, gazetecilere, suyla ilgili konuyu Türkiye'nin gündeminde tuttuklarını, tutmaya da devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığına dikkati çeken Yumaklı, bu tür sulama yapılarının mutlaka zamanında inşa edilmesinin önemine değindi.

Yumaklı, bir damla bile kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını vurgulayarak, çalışmalarını doğayı ve çevreyi gözeterek sürdürdüklerini dile getirdi.

Suyun verimli kullanılması gerektiğinin altını çizen Yumaklı, ister enerji, ister tarım, ister sanayi için olsun bütün faaliyetlerin tamamında mevcuttaki suyun verimli kullanılması, kullanılan suyu da yeniden kullanılabilir hale getirecek metotların uygulanması gerektiğini kaydetti.

Yumaklı, su konusunun, iklim değişikliği sebebiyle artık hayatın içinde olduğuna işaret ederek, su verimliliğine ilişkin hatırlatmalarını tekrar tekrar yaptıklarını ve buna ilişkin planlarını uyguladıklarını anlattı.

Haslı Barajı'nın 350 milyon lira yatırım değerine sahip olduğunu aktaran Yumaklı, "Son 22 yılda suya yön veren yapılar inşa edildi. 10 binin üzerinde proje ürettik su ve sulama yapılarıyla ilgili. Bunların bugünkü toplam değeri 2,4 trilyon lira." dedi.

Yumaklı, su olmadan üretimin yapılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Ülkemizde ekonomimiz için çok önemli olan enerji ve sulama barajlarını, bunun yanında sanayiyle alakalı ya da kentsel kullanımla ilgili barajları inşa etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı'ya, Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer ilgililer eşlik etti.

Daha sonra "Nehir Park Projesi"ni inceleyen Bakan Yumaklı, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya'dan bilgi aldı. Çetinkaya, Araç Çayı'nın kenarında oluşturulacak Nehir Park'ın, şehrin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Yumaklı, ardından Kemal Güneş Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

Kaynak: AA

Tarım, Çevre, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz - Son Dakika

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