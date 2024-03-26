Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarını inceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarına ilişkin, " Kurban Bayramı'nın hayvan hareketleri ve hayvan hastalıklarının en çok taşınma potansiyeline sahip dönemler olduğunu göz önüne alırsak, bunların etkisinin son derece yüksek olacağını değerlendiriyoruz." dedi.
Bakan Yumaklı, Elazığ- Bingöl kara yolunun Çağlar köyü mevkisinde kurulan veteriner yol kontrol ve denetim istasyonunda incelemelerde bulundu.
Gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, ülkenin hayvancılık konusunda deneyimli olduğunu belirtti.
Açıkladıkları hayvancılık yol haritasında hayvansal üretimi artırma adına yapacakları çalışmaları kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Yumaklı, şunları söyledi:
"Bunlardan en önemlisi hayvan hastalıklarının kontrolsüz hayvan hareketleriyle ülkemizin farklı bölgelerine taşınması konusuydu. Bu konuda özellikle iklim değişikliğinin de etkisiyle son dönemde çok hızlı bir şekilde yayılım gösteren ve ekonomimiz için büyük zarar veren hayvan hastalıklarıyla alakalı mücadelede yol kontrol noktalarından bahsetmiştik. İlkini Erzurum'da açtık ve yürürlüğe koyduk. Orada hem hayvan hareketlerinin kontrolü hem de üreticilerimizin ve hayvan hareketini sağlayan nakliye firmalarının bilgilendirilmesi sağlanıyor."
Ülke ekonomisine ve hayvancılığa büyük zararlar veren hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda ikinci noktalarının Elazığ olduğuna işaret eden Yumaklı, kente kazandırılan veteriner yol kontrol ve denetim istasyonunun gelecek aydan itibaren faaliyete başlayacağını belirtti.
Yumaklı, burada deneyimli veterinerlerin kolluk kuvvetleri ile eşgüdüm içerisinde çalışacağını dile getirerek, Türkiye genelinde 8 veteriner yol kontrol ve denetim istasyonu planladıklarını aktardı.
Yaklaşan Kurban Bayramı'na değinen Yumaklı, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı'nın da hayvan hareketleri, hayvan hastalıklarının en çok taşınma potansiyeline sahip dönemler olduğunu göz önüne alırsak, bunların etkisinin son derece yüksek olacağını değerlendiriyoruz. Bu vesileyle burada görev yapan veteriner arkadaşlarımıza, Bakanlık teşkilatının rahatça görev yapmasını sağlayan Valiliğimize ve kolluk kuvvetlerimize, duyarlılıklarıyla hayvan hastalıklarıyla mücadelemizde bizlere destek olan üreticilerimize teşekkür ediyorum."
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