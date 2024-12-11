Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Son güncellenen listede, Köfteci Yusuf'un ardından bu kez Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesi de yerini aldı.

KÖFTESİNDE SOYA TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde, Kazan Köfte'nin haşlanmış köftesinde soya tespit edildi. Listede yer alan Kazan Köftenin sosyal medyada 200 binden fazla takipçisi olduğu ve köftelerinin bulunduğu il içerisinde oldukça popüler olduğu biliniyor.

KÖFTECİ YUSUF KRİZİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sakıncalı gıdalarla ilgili listeye en çok dikkat çeken ürün, Köfteci Yusuf'un ürünleri olmuştu. Bakanlık, firmanın iki şubesinde domuz eti tespit ettikten sonra, bu ürünleri hem "Sağlığı Tehdit Eden Gıdalar" hem de "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine dahil etti. Bu olay Türkiye'de geniş yankı uyandırmış, bazı vatandaşlar ise Köfteci Yusuf'a yönelik eleştirilerin bir "kumpas" olduğunu savunmuştu.

DOĞAL ZEYTİNYAĞI ALIRKEN BU MARKALARA DİKKAT

Aydın'da faaliyet gösteren Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi adlı firmanın Ada ve Lux Ayvalık Körfezim markalı 5 litrelik soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karıştırılması tespit edildi. Aydın'da faaliyet gösteren Bayram Ok adlı firmanın Mudanya Köy Kooperatifleri markalı 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında da tohum yağları karıştırılması tespit edildi.