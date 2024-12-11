Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan markaları ifşalamaya devam ediyor. Yakın zamanda Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıkması kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Köfteci Yusuf'tan sonra güncellenen son listeye ünlü Kazan Köfte markası da dahil edildi.

11.12.2024 13:46
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Son güncellenen listede, Köfteci Yusuf'un ardından bu kez Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesi de yerini aldı.

KÖFTESİNDE SOYA TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde, Kazan Köfte'nin haşlanmış köftesinde soya tespit edildi. Listede yer alan Kazan Köftenin sosyal medyada 200 binden fazla takipçisi olduğu ve köftelerinin bulunduğu il içerisinde oldukça popüler olduğu biliniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

KÖFTECİ YUSUF KRİZİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sakıncalı gıdalarla ilgili listeye en çok dikkat çeken ürün, Köfteci Yusuf'un ürünleri olmuştu. Bakanlık, firmanın iki şubesinde domuz eti tespit ettikten sonra, bu ürünleri hem "Sağlığı Tehdit Eden Gıdalar" hem de "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine dahil etti. Bu olay Türkiye'de geniş yankı uyandırmış, bazı vatandaşlar ise Köfteci Yusuf'a yönelik eleştirilerin bir "kumpas" olduğunu savunmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

DOĞAL ZEYTİNYAĞI ALIRKEN BU MARKALARA DİKKAT

Aydın'da faaliyet gösteren Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi adlı firmanın Ada ve Lux Ayvalık Körfezim markalı 5 litrelik soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karıştırılması tespit edildi. Aydın'da faaliyet gösteren Bayram Ok adlı firmanın Mudanya Köy Kooperatifleri markalı 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında da tohum yağları karıştırılması tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Köfteci Yusuf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bilgehan Göktürk:
    Gıda konusunda hile yapan şahıs,firma,şirket ne varsa hayat boyu gıda konusunda bir iş yapmaları yasaklanmalı...Maden ocaklarına gönderi işçi olarak çalışsınlar...Ben bu ülkeyi yöneten biri olsam bunu yaparım...Hiç afetmem!! 33 1 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Yusuf çok mantıksızdı, soya olunca mantıklı geliyor yapmışlardır 12 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yazıklar olsun hepinize 13 0 Yanıtla
  • Musa Yüce:
    Bu ne ilk kez duydum 12 0 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    bu hukumet kendı yandaslarını neden ıfsaa etmıyor kendılerınden olmayan terorıst olanlar mıllıyetcımı kendı yandas marketlerı fırmaları helal dıye at esek ne etı oldugu bellı olmayan urunler satılıyor once oraları kontrol edın kı mıllet ıcın hızmet ettıgınız bellı olsun 2 2 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Soya olmayan kofte mi kaldi piyasada 0 0 Yanıtla
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