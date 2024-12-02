Tarıma Yön Veren Öğrenciler

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Bu okulda dersler tarlada işleniyor

Geleceğin tarımına yön vermek isteyen öğrenciler tarlaya indi

Manisalı öğrenciler hem üretiyor hem de öğreniyor

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli:

"Beslenme işini ihmal edersek teknoloji ve bilimi yiyemeyeceğimiz gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız"

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri derslerde öğrendiği teorik bilgileri okul bünyesinde kurulan sera ve açık alanda uygulamaya dökme imkanı buluyor. Tarımsal üretimi geliştirilmesi amacıyla uygulamalı olarak işlenen derslerde bir çok ürünü yetiştiren öğrenciler, ürünlerin satışıyla da fidan ve tohum satın alarak üretimlerini arttırıyor.

Manisa'nın Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri okul tarafından kiralanan sera ve açık alanlarda uygulamaya dökme imkanı buluyor. Geleceği tarımına yön vermek ve teknolojiyi de kullanarak daha verimli üretim yapabilmeyi hedefleyen öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri devlet kurumları ve talep eden vatandaşlara satışını yapıyor. Ürünlerin satışını da kendileri gerçekleştiren öğrenciler elde ettikleri kazançla tohum ve fidan alarak yeni ürünler yetiştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden tam destek

Okul Müdürü Feray Turan ve Tarım Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Tireli koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlere Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'den de tam destek geldi. Okul ziyaretleri sırasında yürütülen eğitimleri yerinde inceleyen Uğurelli, kendisinden talep edilen motorlu çapa makinesi isteğini geri çevirmedi. Uğurelli, öğrencilerin eğitim süreçlerine aktif katılımının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü prensiplerden biri olduğunu vurgulayarak çapa makinesinin teminine destek oldu. Hediye edilen çapa motoruyla öğrenciler hem tarım aletlerini kullanmayı öğreniyor hem de üretim kapasitelerini arttırıyor.

"Daha güzel de işler yapacağımıza inanıyoruz"

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından hediye edilen çapa motoruyla üretime hız kazandırdıklarını ifade eden Tarım Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Tireli, "Burada öğrencilerimizle toplamda 500 metrekare civarında kapalı alanda örtü altı sebze yetiştiriciliği yapıyoruz. Açıkta da sebze yetiştiriciliği yapıyoruz. Öğrencilerimizle beraber marul, brokoli, mor lahana ve yeşillik türlerini yetiştiriyoruz. Meyve yetiştiriciliğini ve meyve bakım işlemlerini yürütüyoruz. Çapa motoru ihtiyacımız vardı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Uğur Elli bunu temin etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzun daha farklı bölgelerinde 3 parçada üretim alanlarımız var. Ancak burada alet ve ekipman eksikliğinden dolayı özellikle traktör yetersizliğinden dolayı burayı işleyemiyoruz. Buraların işlenmesi ve veriminin arttırılması için bir traktör ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımız karşılanırsa okulumuza gelen gelir ve öğrencilerimizin uygulamalı eğitimleri artacaktır. Daha güzel de işler yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler de yürütülen faaliyetlerden memnun. Derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya dökme fırsatı buldukları için katkı verenlere teşekkür eden öğrenciler, ürünlerin yetiştirilmesinden satışına kadar tüm süreçte yer aldıklarını belirtti.

"Geleceğimizin beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak bölümlerin varlığını göz ardı etmek istemiyoruz"

Bu tür çalışmalara her zaman destek olduklarını söyleyen Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Okul ziyaretlerimiz sırasında çok programlı lisesinin tarım bölümünde öğrencilerimizle vakit geçirelim diye çıktığımız yolda kendimizi tarlada bulduk. Baktık ki tarlada ürünlerimiz var. Çocuklarımızın ellerinde çapalarla, küreklerle bakım yaparak toprağı havalandırıyorlardı. Onların bu hallerini görünce çocuklarımıza ihtiyaçlarını sorduk. Çocuklarımız da motorlu çapa aleti istediklerini söylediler. Devletimiz var olsun hemen ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi geldik baktık ziyadesiyle bereketli ürünler yetiştirmişler. Biz geleceği besleyen meslek olarak görüyoruz. Beslenme işini ihmal edersek teknoloji ve bilimi yiyemeyeceğimiz gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Ancak ilimizde hem teknolojik gelişmelere hem bilimsel araştırmalara hem bilim ve fen üzerine dayalı okullarımıza kurumlarımıza yatırım yaparken çocuklarımızı geleceğe bilimsel anlamda hazırlarken aynı zamanda geleceğimizin beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak bölümlerin varlığını da göz ardı etmek istemiyoruz" dedi.