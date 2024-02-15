Tarımda kuraklık endişesi, üretim yüzde 60 oranında azalabilir
Sivas Ziraat Odası Başkanı Haçı Çetindağ, kuraklığa karşı hazırlıklar yapılması gerektiğini belirtip bilim kurulu oluşturulması çağrısı yaptı
SİVAS - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kuraklıkta geçmişe dönüş olmayabileceğini belirtip kuraklığın artarak devam edeceğini düşünerek geleceğe yönelik tedbirler alınması gerektiğini söyledi.
Sivas'ta kış mevsiminin sonlarına gelinmesine rağmen beklenen kar ve yağmurların yağmaması hububat üreticisini endişeye sevk etti. Sivas Ziraat Odası Başkanı önümüzdeki 3 ayında yağışsız geçmesi durumunda üretimin yüzde 60 oranında daralabileceğini söyledi. Çetindağ, ilerleyen yıllarda kuraklığın artarak devam edeceğini düşünüp geleceğe yönelik planlamalar yapılması gerektiğinin ise altını çizdi.
"Hazırlık yapmalıyız"
Çitindağ açıklamasında, beklenen kuraklık risklerine karşı hazırlık yapılması gerektiğini ifade edip, "İklim değişikliklerinden en çok etkilenen illerden bir tanesi de Sivas'tır. Şuan Şubat ayının ortasındayız, bahar havası yaşıyoruz. Ağaçlar tomurcuklanmış. Bunun bir sıkıntı olup olmayacağını ileriki zamanlarda göreceğiz. Geçtiğimiz yıl bu günlerde de kurak geçiyordu ama ileriki aylarda yağan kar ve bol yağmurlardan dolayı endişeler ortadan kalkmıştı. İklimler değişti, bu değişikliğe göre hazırlıklarımızı tüm dinamiklerimizle yapmalıyız." dedi.
"Kuraklığa dirençli tohumlar seçilmeli"
Çetindağ, geliştirilen kuraklığa dirençli tohumlara dikkat çekip, "Eğer beklenen kar ve yağmurlar yağmaz, bu kuraklık böyle devam eder, yer altı ve yer üstü su kaynaklarımız kurursa büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yeterli miktarda yağış alacağımızı umut ediyoruz. Ancak şuanda, yüksek rakımda tarımın bol olduğu, tarımsal alanda ülkemize önemli katkı sağlayan Sivas'ımızda yağış yok. Çiftçilerimizi buna hazırlıklı olmaları noktasında uyarıyoruz. Kuraklığa dayanıklı tohumların seçilmesi lazım. İklim değişiklikleri bize haber veriyor, bizimde buna hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.
"Kuraklık bilim kurulu kurulmalı"
Çetindağ kuraklık bilim kurulu oluşturulması çağrısında bulunarak, "Geçmişe dönüş mümkün olmayabilir. Tüm bilim adamları küresel ısınmanın etkilerinin artarak devam edeceği noktasında hemfikir. Bizimde bilim adamlarımızın önerileri doğrultusunda Tarım bakanlığımızla birlikte beklenen değişikliklere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu hazırlıkta geçte kalıyoruz. Pandemide oluşturulan bilim kurulu gibi kuraklıkla ilgili de bilim kurulu oluşturulması lazım. Büyük sıkıntılar yaşamamamız için çiftçimizi bizi bekleyen kuraklıkla ilgili bilinçlendirmemiz lazım." Şeklinde konuştu.
"Yüzde 60 oranında gerileme olabilir"
Çetindağ, beklenen yağmurların yağmaması halinde üretimde yüzde 60 oranında gerileme yaşanabileceğini ifade edip şunları söyledi. "Eğer beklenen yağışlar gelmezse hububat üretiminde yüzde 60 oranında azalma yaşanabilir. Geçen yıla oranla bu yıl ekimde yüzde 50 oranında bir artış oldu. Eğer kuraklık sürerse kayıp çok büyük olur. Beklenen yağmurlar yağarsa ise üretim rekoru kırılır."
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