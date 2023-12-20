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Mersin'in Tarsus ilçesinde, ağaca çarpan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
R.K'nin kullandığı 33 APK 055 plakalı otomobil, 82 Evler Mahallesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan R.K. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Ağaca Çarpan Otomobilde Sıkışan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika