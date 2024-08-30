Tarsus\'ta firari şahıs evinde yakalandı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari evindeki gizli bölmede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus'ta 'uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık' suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında adresi tespit edilen M.G., evindeki gizli bölmede yakaladı.

Operasyon düzenlenen adreste arama yapan jandarma, 1 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 3 adet şarjör, 57 adet av tüfeği kartuşu ile 1 adet bıçak ele geçirerek el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.