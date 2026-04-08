Tarsus'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Tarsus'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

08.04.2026 12:02
Mersin Tarsus'ta otomobilin takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin yolun alt tarafındaki kayaların üzerine uçup takla attığı kazada Uzman Çavuş Fatih Kılınç (25) ile yanındaki Elif Karabacak (26) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.  Kaza, Tarsus ilçesi Yunus Emre ile Atalar mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.

YARALILAR TEDAVİLERİ YAPILMAK ÜZERE HASTANEYE KALDIRILDI

 Uzman Çavuş Fatih Kılınç'ın kontrolünü yitirdiği 01 SK 034 plakalı otomobil, yolun alt tarafındaki kayaların üzerine uçup, takla attı. Kazada, sürücü Kılınç ile yanındaki Elif Karabacak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Mersin, Tarsus, Güncel, Fatih, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:46:51.
