Tarsus'ta Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Sarıveli yakınlarında M.T. (47) idaresindeki plakası öğrenilemeyen narenciye yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü M.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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