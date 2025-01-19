Tarsus'ta Silahlı Kavga: Bir Ölü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde, Mikail Kılınç ile bir zanlı arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda söz konusu zanlı, Kılınç'a tabancayla ateş açtı.

Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemede Kılınç'ın öldüğü belirlendi.

Kılınç'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Zanlı ise polis merkezine giderek teslim oldu.