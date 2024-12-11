Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
E.B. idaresindeki 01 AAK 939 plakalı tır, Pozantı-Tarsus otoyolunun Tekir mevkisinde ???????alev aldı.
Aracını güvenlik şeridinde durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Yangın Çıkan Tır Hasar Gördü - Son Dakika
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