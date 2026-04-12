Tartıştığı kuzenini öldürdü - Son Dakika
Tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini öldürdü
12.04.2026 09:41  Güncelleme: 09:42
Tartıştığı kuzenini öldürdü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Mustafa Turan, tartıştığı amcasının oğlu Remzi Turan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Mustafa Turan, hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Mustafa Turan (40), tartıştığı amcasının oğlu Remzi Turan'ı (62) tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, dün gece saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mustafa Turan, amcasının oğlu Remzi Turan'ın işlettiği iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Turan, yanında getirdiği tabanca ile kuzeni Remzi Turan'a ateş etti. 

Tartıştığı kuzenini öldürdü

CİNAYET ZANLISININ 5 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Remzi Turan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Remzi Turan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mustafa Turan, hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Remzi Turan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Turan’ın 5 ay önce cezaevinden çıktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kuzenini öldürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Tartıştığı kuzenini öldürdü - Son Dakika
