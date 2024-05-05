Taş evlerin sis bulutları arasında kartpostallık manzarası böyle görüntülendi - Son Dakika
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Taş evlerin sis bulutları arasında kartpostallık manzarası böyle görüntülendi

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Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evlerden oluşan köyler, ilkbahar mevsimiyle birlikte yağmur sonrası oluşan sis bulutlarıyla kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Hizan'a bağlı Uzuntaş Köyü'ndeki üst üste sıralı taş evlerin yağmur sonrası oluşan sis bulutlarıyla bütünleştiği eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.

05.05.2024 08:55
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Taş evlerin sis bulutları arasında kartpostallık manzarası böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evlerden oluşan köyler, ilkbahar mevsimiyle birlikte yağmur sonrası oluşan sis bulutlarıyla kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Çoğu derin vadilerdeki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, sis ve oluşan bulutlar sonrası hayran edici görüntüler oluşturdu. Hizan'a bağlı Uzuntaş Köyü'ndeki üst üste sıralı taş evlerin yağmur sonrası oluşan sis bulutlarıyla bütünleştiği eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.

Taş evlerin sis bulutları arasında kartpostallık manzarası böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

Bitlis, Hizan, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taş evlerin sis bulutları arasında kartpostallık manzarası böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taş evlerin sis bulutları arasında kartpostallık manzarası böyle görüntülendi - Son Dakika
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