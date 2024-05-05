Taş evlerin sis bulutları arasında kartpostallık manzarası böyle görüntülendi
BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evlerden oluşan köyler, ilkbahar mevsimiyle birlikte yağmur sonrası oluşan sis bulutlarıyla kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
Çoğu derin vadilerdeki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, sis ve oluşan bulutlar sonrası hayran edici görüntüler oluşturdu. Hizan'a bağlı Uzuntaş Köyü'ndeki üst üste sıralı taş evlerin yağmur sonrası oluşan sis bulutlarıyla bütünleştiği eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.
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