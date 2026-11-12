Taşcıer, emekliler için kademeli emeklilik mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı - Son Dakika
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Taşcıer, emekliler için kademeli emeklilik mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı

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Taşcıer, emekliler için kademeli emeklilik mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, EMEDFED temsilcileriyle görüşerek emeklilerin ve emekçilerin hak kayıplarını ve çözüm taleplerini dinledi. Taşcıer, sosyal güvenlikte adalet ve kademeli emeklilik için mücadelenin birlikte sürdürüleceğini açıkladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, Emeklilik ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu (EMEDFED) temsilcileriyle bir araya geldi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, Emeklilik ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu (EMEDFED) temsilcileriyle bir araya geldi. Taşcıer görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Emeklilerin ve emekçilerin yaşadığı mağduriyetleri, hak kayıplarını ve çözüm taleplerini dinledik. Sosyal güvenlik sisteminde adalet, kademeli emeklilik ve emekçilerin onurlu yaşam hakkı için mücadelemizi birlikte sürdüreceğiz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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