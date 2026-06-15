Taşkent Forumu'nda Lojistik İşbirlikleri Konuşulacak

6 Nisan 1920

1- Bakan Bolat'ın katılacağı Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda lojistik işbirliklerine odaklanılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan'da yarın yapılacak forum kapsamında, ülkenin Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov ve Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile görüşecek

Görüşmelerde ticaret, yatırım, müteahhitlik ve gümrük alanlarındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Koridor'un etkin kullanımı gibi lojistik işbirliklerinin güçlendirilmesi konuları masaya yatırılacak

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- ABD ve İran'ın anlaşmasıyla enerji fiyatları gerilemeye başladı

Barış anlaşmasına varıldığı duyurusuyla Brent petrolün varil fiyatı bugün cuma günkü kapanışa göre yüzde 4,4, kömür yüzde 2,6, doğal gaz ise yüzde 5,7 azaldı

(Gülşen Çağatay/Ankara)

3- NATO Zirvesi'nin Ankara ekonomisini üst lige taşıması bekleniyor

Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Ankara Turizm Derneği Başkanı Berker Bülbüloğlu:

"NATO Zirvesi, Ankara'nın uluslararası etkinlik ekonomisine geçişinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu zirve sonrasında Ankara'nın daha fazla uluslararası kongreye, turizm zirvesine, gastronomi festivaline, kültür forumuna ve yaratıcı endüstri organizasyonuna ev sahipliği yapması için güçlü bir strateji oluşturulmalıdır"

"Dünyanın gözünün Ankara'da olacağı bu süreç, başkentimizin tarihi mirasını, kültürünü, gastronomisini, müzelerini ve turizm potansiyelini tanıtmak için benzersiz bir fırsat"

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Yapay zeka okuryazarlığı atölyeleri ile toplumun her kesimine ulaşılması hedefleniyor

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu:

"Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus, güçlü girişimcilik ekosistemi, üniversiteleri, teknoparkları ve teknoloji şirketleriyle, küresel yapay zeka yarışında çok daha güçlü bir konuma yükseleceğine inanıyoruz"

(Mert Davut/Ankara)

5- Fransız avukat Marcel, İsrail'in soykırımcı politikasını eleştirenlerin susturulmaya çalışıldığını söyledi:

"21. yüzyılın belki de eş zamanlı en belgelenmiş soykırımı yaşanıyor ve bu insanların tek suçu ölümcül sömürgeci bir politikaya tepki göstermek. Buna karşılık devlet, soruşturma ve terör soruşturma süreçlerinin kendilerine sağladığı en sert araçların tamamını seferber etmekte tereddüt etmiyor"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- Sıcak ve kurak koşulları güçlendiren El Nino orman yangını riskini artırıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kavgacı:

"Büyük orman yangınları riski her zaman var ancak El Nino'yla birlikte bunun daha fazla olduğunu söylemek mümkün"

"Ülkemizde yangın riski her yıl yüksektir. İnsan-orman etkileşiminin orman aleyhine devamlı ilerlemesi, iklim değişikliğine bağlı koşullarının tetikleyici etkisi ve bu yıl özelinde El Nino etkisi yangın riskinin daha da yükseldiğini gösteriyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

7- Babalar Günü ve yaz hazırlıklarıyla e-ticarette 450 milyar liralık hacim bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Türkiye'nin e-ticaretteki güçlü büyüme ivmesi ve dönemsel dinamikler dikkate alındığında haziran ayında toplam e-ticaret hacminin yaklaşık 450 milyar lira seviyelerine ulaşmasını öngörüyoruz"

"(Babalar Günü) Bu süreçte hem sipariş adetlerinde hem de tüketicilerin daha yüksek değerli ürünlere yönelmesinin etkisiyle sepet ortalamalarında artış bekliyoruz"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

8- Şah damarındaki hassasiyet nedeniyle kısa süreli kalbi duran hasta yarım saatlik operasyonla iyileşti

Halk arasında şah damarlarındaki aşırı hassasiyet olarak bilinen "karotis hipersensitivite" nedeniyle bayılma ve kısa süreli kalp durması gibi sıkıntılar yaşayan Bülent Çubuk, yarım saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

Kardiyolog Doç. Dr. Serdar Demir:

"Daha önce bu hastalar kalbe pil takılarak tedavi ediliyordu. Ama güncel yaklaşımlarda biz bu hastaların kalbindeki parasempatik sinirleri bularak, bu sinirleri yakarak tedavi ediyoruz ve tedavimiz oldukça başarılı"

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

9- Kahvenin ana vatanı Etiyopya'dan dünyaya uzanan asırlık lezzet: Harar kahvesi

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın tarihi Harar şehrinde, zorlu iklim şartlarında tamamen doğal yöntemlerle üretilen kahve çekirdekleri, bitkisel özelliklerinin yanı sıra yaprağından kabuğuna kadar her parçasıyla farklı amaçlar için tüketiliyor

Kurutulan kahveler, çekirdek boyutlarına ve kalitesine göre sınıflara ayrılarak hem yerel pazarda hem de yurt dışında tüketime sunulurken, espresso ve filtre kahve demlemelerinin yanı sıra geleneksel Türk kahvesi pişirme yöntemine uyumlu şekilde kullanılabiliyor

(İrem Demir/Harar) (Fotoğraflı/Görüntülü)

10- ABD, savaştan çıktığı İran'ın Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapmaya başlıyor

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan bir ülkenin, turnuvada yarışan başka bir katılımcı ülke ile aktif olarak savaş halinde olduğu ve ya yeni savaştan çıktığı bir durum daha önce hiç gerçekleşmezken 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak

Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD, turnuvaya katılmaya hak kazanan İran ile yakın döneme kadar savaş halindeydi

Geçmişte savaşlar nedeniyle bazı turnuvalar iptal edilmiş olsa da, ev sahibi ile katılımcının savaşması durumu yaşanmamıştı

FIFA, İran'ın maçlarını Meksika veya Kanada'ya taşıma taleplerini reddetti ve maçların planlandığı gibi ABD şehirlerinde oynanması gerektiğini bildirdi

ABD ile vize krizi yaşayan İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası kapsamında konakladığı Meksika'da hazırlıklarını gerçekleştiriyor

(Fatih Erel/New York)

11- Dünya Kupası favorilerinden Fransa, sahneye çıkıyor

Senegal, Norveç ve Irak ile I Grubu'nda yer alan Fransa, ilk maçını Senegal karşısında New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de oynayacak

2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorileri arasında gösteriliyor

(Fatih Erel/New York)

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