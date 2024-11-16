Taşova\'da Tır Kazası: Sivil Polis Aracına Çarpma

Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde tır kazasına müdahale eden sivil plakalı polis aracına başka bir tırın çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Özbekistan'a giden Gaffar Dündar'ın kullandığı 47 ADA 678 plakalı tır, Çambükü köyü mevkisinde bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine giden Bölge Trafik Amirliğine ait sürücüsü öğrenilemeyen 05 AB 143 plakalı hafif ticari araca da plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir tır çarpıp kaçtı.

Yaralanan bulunmayan kazalarda araçlarda hasar meydana geldi.