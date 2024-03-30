Taşova Kaymakamı Öksüz ve Yetim Çocuklar İçin İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Taşova Kaymakamı Öksüz ve Yetim Çocuklar İçin İftar Programı Düzenledi

Taşova Kaymakamı Öksüz ve Yetim Çocuklar İçin İftar Programı Düzenledi

Taşova Kaymakamı Efe Kılıç tarafından öksüz ve yetim çocuklar için iftar programı gerçekleştirildi. Kaymakam Kılıç, çocuklarla bir arada olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

30.03.2024 11:17
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Taşova Kaymakamı Efe Kılıç tarafından öksüz ve yetim çocuklar için iftar programı gerçekleştirildi.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Kılıç, çocuklarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Devletin şefkatli elinin her zaman sahipsiz çocuklarda olduğunu anlatan Kılıç, "Yetim ve öksüz çocuklarımızı sadece bugün için değil, her zaman hatırlayarak bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Devletimiz öksüz ve yetim çocuklara her zaman sahip çıkmıştır. Onların yalnızlık hissine kapılmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ve diğer yetkililer de katıldı.

Suluova

Suluova Belediyesi tarafından "Gönlümüz bir soframız bir" temalı halk iftarı düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçe halkıyla aynı sofra etrafında olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Görev süresi içerisinde ilçenin gelişmesi ve kalkınması adına sayısız yatırım ve hizmet yaparak şehirleşme adına değişim ve dönüşümü başlattıklarını anlatan Üçok, "Daha yaşanılabilir ve modern bir Suluova'yı tüm vatandaşlarla istişare ve ortak akıl içerisinde inşa edeceğiz. Bölgenin en önemli yer altı ve yer üstü potansiyeli ile genç nüfusuna sahip Suluova'nın gelecekte kalkınması ve refah düzeyi artmış, herkesin yaşamaktan keyif alacağı bir huzur şehri olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Programa Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Kaymakam Şafak Gürçam ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Taşova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova Kaymakamı Öksüz ve Yetim Çocuklar İçin İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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