Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Tekke ve Destek karakollarını ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Tekke ve Destek karakollarını ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Tekke ve Destek jandarma karakollarında asayiş ve güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı. Bayram, jandarma personeliyle sohbet ederek huzur ve güvenliğin sağlanması ile can ve mal güvenliğinin korunmasının önemine değindi.
AMASYA(AA) – Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Tekke ve Destek jandarma karakollarını ziyaret ederek karakolda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Karakola gelişinde görevli jandarma personeli tarafından karşılanan Kaymakam Bayram, karakolun genel durumu, sorumluluk bölgesinde yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Jandarma personeliyle bir süre sohbet eden Bayram, huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine değindi.
Jandarma teşkilatının vatandaşlarla devlet arasındaki güven bağının güçlendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Bayram, kamu hizmetlerinin etkin ve özverili şekilde yürütülmesinin önem taşıdığını belirtti.
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