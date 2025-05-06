Taşovalı öğrencilerden örnek temizlik hareketi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir grup lise öğrencisi, doğaya olan duyarlılıklarını anlamlı bir etkinlikle ortaya koydu.

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde ilçenin doğal güzelliklerinden Herizdağ bölgesinde çevre temizliği yaptı. Kızılay ve Çevre Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte öğrenciler, doğaya atılan çöplerle dolu bir manzarayla karşılaştı. Plastik, cam ve alkol şişeleriyle dolu alanda çuvallar dolusu çöp toplayan gençler, bölgenin temizliğine katkı sağladı.

Etkinliğe katılan 9. sınıf öğrencisi Yiğit Demir, "Etrafın ne kadar kirlendiğini yerinde gördük. Biz de elimizi taşın altına koyarak çevremizi temizledik. Amacımız, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmak" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Serkan Ünal ise öğrencilerin bu sorumlu davranışından gurur duyduklarını dile getirerek, "Herizdağ gibi güzel bir alanın bu kadar kirletilmesi hepimizi üzdü. Öğrencilerimizle birlikte bu kirliliğe karşı bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu etkinlik, hem çevreye hem topluma örnek olacak nitelikte" dedi.

Etkinlik sonunda Herizdağ daha temiz bir görünüme kavuşurken, öğrencilerin doğa için sergilediği duyarlılık takdir topladı.