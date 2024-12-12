Tatar: Almanya'dan Yatırımcı Daveti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinde farklı alanlarda yatırım olanakları bulunduğunu belirterek, Almanya'dan yatırımcıları KKTC'de görmeyi arzuladıklarını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, adada, KKTC Ekonomi Zirvesi düzenlendi.

Zirveye, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Başkanı Okyay Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Almanya Konseyi Başkanı Mustafa Baklan katıldı.

Tatar, zirvenin açılışındaki konuşmasında, bugün 4 milyon Türk'ün Almanya'da yaşadığını dile getirerek, Türkiye ve yurt dışında yaşayan 100 milyon Türk'ün Kıbrıslı Türklerin en büyük gücü olduğunu söyledi.

KKTC'de tarım, eğitim, turizm, inşaat ve emlak gibi farklı alanlarda yatırım olanakları bulunduğuna dikkati çeken Tatar, Almanya'dan yatırımcıları ülkeye davet etti.

Tatar, "Burası sizlerin de vatanıdır, vatan toprağıdır." dedi.

"(KKTC) Doğu Akdeniz'in başarı öyküsü"

Rumların, KKTC'yi siyasi ve ekonomik olarak yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarına işaret eden Tatar, "Bizi yıkmayı asla başaramayacaklar, bizim arkamızda 100 milyon Türk var. Burada barış, huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak bunu, Türk halkına borçluyuz." şeklinde konuştu.

Tatar, KKTC'yi "Doğu Akdeniz'in başarı öyküsü" şeklinde nitelendirerek, KKTC'yi daha da güçlendirmek gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile (GKRY) görüşmesini de eleştiren Tatar, Starmer'in görüşmediği Kıbrıs Türkü'nün asli unsur olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirveyi düzenleyen Okyay Sadıkoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.