Tatar, BM Temsilcisi ile Görüştü - Son Dakika
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Tatar, BM Temsilcisi ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Stewart ile Kıbrıs müzakerelerini değerlendirdi.

17.12.2024 23:46
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen kabulden sonra basın toplantısı düzenleyen Tatar, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo'nun genişletilmiş toplantıya yönelik hazırlık için ocak ayında Kıbrıs'a geleceğini belirtti.

Görüşmeler öncesi pozisyonlarında değişiklik olmadığını vurgulayan Tatar, ülkesinin ve Türkiye'nin resmi müzakere sürecinin ancak Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidi ile başlayabileceği noktasındaki pozisyonlarını koruduğunu söyledi.

Tatar, her iki halkın yararına olabilecek iş birliklerine yönelik görüşmelere karşı olmadıklarını vurguladı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Stewart ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Liderler ve garantör ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilecek genişletilmiş toplantının şubat veya mart ayında yapılmasını bekliyoruz. Garantör ve bölgede söz sahibi olan Türkiye'den sık sık Kıbrıs ile ilgili 2 devletli çözümden vazgeçmeyecekleri yönünde açıklamalar geliyor. Colin Stewart, 2025 Ocak sonunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bir rapor sunacak. Daha önce BM Genel Sekreteri Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın raporunda yer verdiği 'Kıbrıs'ta taraflar arasında ortak zemin bulunmadığı' ifadesinin onun sunacağı raporda da olmasını temenni ediyoruz."

Tatar, Pile-Yiğitler yolunun tamamlanması ve Haspolat'a kurulacak Güney Kıbrıs'a geçiş yolu ile ilgili KKTC iradesini de görüşmede Stewart'a ilettiklerini söyledi.

Stewart da Tatar'la yaptığı görüşmenin oldukça yapıcı geçtiğini belirterek, Pile-Yiğitler yolu ile ilgili sorunun çözümünün kendisi için de önemli olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs ile ilgili genişletilmiş toplantı için henüz bir gün belirlenmediğini vurgulayan Stewart, toplantının daha olumlu koşullarda yapılabilmesi için bu detaylı çalışmaları sürdürmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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