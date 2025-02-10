Tatar ve DiCarlo Kıbrıs Sorununu Görüştü - Son Dakika
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Tatar ve DiCarlo Kıbrıs Sorununu Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo ile Kıbrıs meselesini ele aldı.

10.02.2025 17:17
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'yu kabul etti.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Kıbrıs meselesinde gelecek ay Türkiye, KKTC, Yunanistan, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) temsilcilerinin katılımı ile yapılması planlanan geniş kapsamlı toplantının ele alındığı öğrenildi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta yapıcı olarak çözüme yönelik adım atılacaksa Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkı asli unsurdur ve özden gelen egemenlik hakkı vardır." dedi.

Tatar, 17- 18 Mart tarihlerinde Cenevre'de yapılması öngörülen geniş katılımlı toplantıya onay verdiklerini DiCarlo'ya aktardıklarını kaydederek şunları söyledi:

"Hayatımızı zora sokacak bir anlaşmayı asla kabul etmiyoruz. Adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşma için Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerine ve Ada'da 60 yıldır yaşananlara önem verilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar Rumlar her anlaşmayı reddetti fakat ambargo altında kalan Kıbrıs Türk halkıdır. Ambargolar kabul edilemez ve BM artık bu konuda adım atmalıdır. KKTC'ye yönelik direkt uçuş, direkt temas ve direkt ticaret konularında bir açılım şarttır."

DiCarlo da basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, geniş kapsamlı toplantıda ele alınacak konuları görüştüklerini söyledi.

Rum Lider Nikos Hristodulidis ile de görüşeceğini belirten DiCarlo, "Ada'ya ikinci ziyaretim. Burada olmaktan çok memnunum." ifadesini kullandı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo'nun, Kıbrıs meselesi ile ilgili geniş katılımlı toplantı öncesinde, KKTC, GKRY, Yunanistan ve Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulunacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatar ve DiCarlo Kıbrıs Sorununu Görüştü - Son Dakika

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