Tatar ve Göktaş'tan Aile Temasları - Son Dakika
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Tatar ve Göktaş'tan Aile Temasları

Tatar ve Göktaş\'tan Aile Temasları

Cumhurbaşkanı Tatar, Aile Bakanı Göktaş'ı kabul ederek aile değerleri ve sosyal destek konularını görüştü.

15.01.2025 15:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bazı temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde ağırladı.

Kabulde Bakan Göktaş'a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu eşlik ederken Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, aile değerleri ve yaşamına önem verdiklerini belirterek engellilere, yaşlılara ve çocuklara sahip çıkma ve koruma adına Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür etti.

Bu çağda aile değerlerini korumanın zorluğuna dikkati çeken Tatar, aile değerlerinin yaşatılması için daha fazla çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Bakan Göktaş ise KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek KKTC'ye yönelik ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Göktaş, 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini anımsatarak KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile KKTC'nin bundan istifade edebilmesi amacıyla istişarelerde bulunduklarını aktardı.

???????KKTC'deki temasları çerçevesinde Sevgi Evi açılışına katılacağını dile getiren Göktaş, devlete emanet edilen çocukları korumanın önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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