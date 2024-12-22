Tataristan'da Olağanüstü Hal İlanı

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MOSKOVA, 22 Aralık (Xinhua) -- Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti, Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırılarının ardından hükümet organları ve acil müdahale birimleri için olağanüstü hal ilan etti.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un basın servisinden yapılan açıklamada, "Tataristan Cumhurbaşkanı, devlet kurumları ve Acil Durumlar Bakanlığı için özel bir acil durum modu uygulayan bir emir imzaladı. Bu statü, saldırıların sonuçlarının yasalara uygun olarak hızlı bir şekilde ele alınması için gerekli. Emir yalnızca müdahale çalışmalarına katılanlar için geçerli olup genel nüfusu etkilemiyor" ifadelerine yer verildi.

Tataristan'ın başkenti Kazan'da cumartesi günü 6'sı konutları hedef alan 8 insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti. İlk raporlar, saldırılarda herhangi bir yaralanma olmadığını gösteriyor.

Saldırının ardından, Kazan yakınlarındaki Izhevsk Havaalanı'nda faaliyetler geçici olarak kısıtlandı. Rus TASS haber ajansının aktardığına göre, Izhevsk merkezli havacılık şirketi Izhavia'nın Genel Müdürü Alexander Sinelnikov, kısıtlamaların cumartesi günü yerel saatle 15.00'te kaldırıldığını belirtti.