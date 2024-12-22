Tataristan'da Olağanüstü Hal İlanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tataristan'da Olağanüstü Hal İlanı

Tataristan, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları sonrası olağanüstü hal ilan etti.

22.12.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOSKOVA, 22 Aralık (Xinhua) -- Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti, Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırılarının ardından hükümet organları ve acil müdahale birimleri için olağanüstü hal ilan etti.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un basın servisinden yapılan açıklamada, "Tataristan Cumhurbaşkanı, devlet kurumları ve Acil Durumlar Bakanlığı için özel bir acil durum modu uygulayan bir emir imzaladı. Bu statü, saldırıların sonuçlarının yasalara uygun olarak hızlı bir şekilde ele alınması için gerekli. Emir yalnızca müdahale çalışmalarına katılanlar için geçerli olup genel nüfusu etkilemiyor" ifadelerine yer verildi.

Tataristan'ın başkenti Kazan'da cumartesi günü 6'sı konutları hedef alan 8 insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti. İlk raporlar, saldırılarda herhangi bir yaralanma olmadığını gösteriyor.

Saldırının ardından, Kazan yakınlarındaki Izhevsk Havaalanı'nda faaliyetler geçici olarak kısıtlandı. Rus TASS haber ajansının aktardığına göre, Izhevsk merkezli havacılık şirketi Izhavia'nın Genel Müdürü Alexander Sinelnikov, kısıtlamaların cumartesi günü yerel saatle 15.00'te kaldırıldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Tataristan Cumhuriyeti, İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Tataristan, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tataristan'da Olağanüstü Hal İlanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
10:47 ABD, Kızıldeniz’de kendi savaş uçağını düşürdü ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 14:55:38. #1.13#
SON DAKİKA: Tataristan'da Olağanüstü Hal İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.