Tataristan ve Türkiye Arasındaki Ticaret Bağları Güçleniyor - Son Dakika
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Tataristan ve Türkiye Arasındaki Ticaret Bağları Güçleniyor

Tataristan Yatırım Ajansı, Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerin güçlendiğini vurguladı.

26.11.2024 15:50
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Tataristan Yatırım Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Marina Epifanceva, Türkiye ile Tataristan arasındaki güven ilişkisinin ikili ticaretin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirterek, "Güçlü ekonomik ve kültürel bağlar bu güvenin tesisinde kilit rol oynuyor." dedi.

Epifanceva, AA muhabirine, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 28. Dünya Yatırım Konferansı kapsamında Türkiye ile Tataristan arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın 89 federal bölgesinin bulunduğunu ve Tataristan Cumhuriyeti'nin en önemli ekonomik bölgeler arasında yer aldığını dile getiren Epifanceva, ülkenin aynı zamanda Müslüman yoğun bir cumhuriyet olduğunu söyledi.

Epifanceva, Tataristan'ın her yıl düzenlediği uluslararası forumların Türk iş dünyası için bir köprü işlevi gördüğüne işaret ederek, "Rusya-İslam Dünyası Kazan Forum ve Rusya Helal Expo, Türk şirketleri için önemli fırsatlar sunuyor. Bu etkinlikler, ekonomik ve kültürel işbirliğini artırıyor. Ayrıca, Kazan ve İstanbul arasındaki direkt uçuşlar, ticaret ve turizmi daha erişilebilir hale getiriyor." diye konuştu.

Türkiye ile Tataristan arasındaki güven ilişkisinin ikili ticaretin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirten Epifanceva, "Güçlü ekonomik ve kültürel bağlar bu güvenin tesisinde kilit rol oynuyor." ifadesini kullandı.

"Amacımız, Türk iş dünyasını desteklemek ve birlikte büyümek"

Tataristan'ın yaklaşık 80 ülkeden yabancı yatırım aldığına dikkati çeken Epifanceva, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. Tataristan, Türkiye'nin Rusya'daki en büyük yatırım destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarının üçte biri Tataristan'da bulunuyor. Sanayi tesislerinden gayrimenkul yatırımlarına kadar Türk şirketleri bölgemizde önemli rol oynuyor. Bu yatırımlar sadece ekonomik büyümeye katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendiriyor."

Epifanceva, Tataristan'daki Alabuga ve Innopolis serbest ekonomi bölgelerinin yabancı yatırımcılar için cazip olduğuna işaret ederek, "Bu iki özel ekonomik bölge, yatırımcılar için en iyi hukuki ve ekonomik teşvikleri sunuyor. Türk şirketleri bu alanlarda halihazırda başarılı şekilde faaliyet gösteriyor ve bu durum, yeni yatırımcıların fırsatları keşfetmesi ve yerel pazarı anlaması için sağlam bir temel oluşturuyor. Amacımız, Türk iş dünyasını desteklemek ve birlikte büyümek." değerlendirmesinde bulundu.

Tataristan'ın uluslararası işbirliğindeki önemine dikkati çeken Epifanceva, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tataristan, tarafsız ve kapsayıcı bir diplomatik platform olarak öne çıkıyor. BRICS Zirvesi gibi küresel etkinliklere ev sahipliği yapma deneyimimiz, bölgenin uluslararası müzakereler için ideal olduğunu gösteriyor. Türk iş dünyasını bu potansiyeli değerlendirmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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