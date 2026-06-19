Tatilciler İçin Uyarılar - Son Dakika
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Tatilciler İçin Uyarılar

19.06.2026 10:25
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Adana'da polis, boğulma ve hırsızlık vakalarına karşı tatilcileri uyardı, broşürler dağıttı.

ADANA'da polis ekipleri, tatil sezonunun başlamasıyla artan boğulma vakaları ve plajlarda görülen hırsızlık olaylarına yönelik tatilcileri uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Karataş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sezonun başlamasıyla birlikte ilçeye gelen tatilcileri, artan boğulma vakaları, plajlarda yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına yönelik uyardı. Plajda oturanların yanına giden ekipler, cankurtaran olmayan bölgelerde denize girilmemesi, olası tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca telefon, internet ve sanal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında da bilgi veren ekipler, vatandaşlara broşürler dağıttı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Adana, Yaşam, Son Dakika

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