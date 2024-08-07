Tatilcilerin yeni rotası: Ordu Akyazı Plajı - Son Dakika
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Tatilcilerin yeni rotası: Ordu Akyazı Plajı

Ordu'nun 19 güvenli plajı arasında yerini alan, Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur plajları arasında yer alan Akyazı Plajı, yaz sezonunda denize girmek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.

07.08.2024 18:42
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Tatilcilerin yeni rotası: Ordu Akyazı Plajı

ORDU - Ordu'nun 19 güvenli plajı arasında yerini alan, Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur plajları arasında yer alan Akyazı Plajı, yaz sezonunda denize girmek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.

Altınordu ilçesinde yer alan, berrak denizi ve kumsalı ile Akyazı Plajı, hem denizde yüzmenin, hem de keyifli vakit geçirmek isteyenlerin uğradığı bir nokta oluyor. Hem doğaseverler, hem de deniz tutkunları için ideal bir tatil destinasyonu olan Akyazı Plajı, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve rahatlamak isteyenler tarafından haftanın her günü tercih ediliyor.

OSKEM ekipleri ile plajlar güvende

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekiplerinin de cankurtaranlarının bulunduğu plajda, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan iyileştirme çalışmaları ve konumlandırılan tuvalet, duş kabinleri ile insanlar ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

"Çok güzel bir hizmet"

Serinlemek için Akyazı Plajı'nı tercih eden Mustafa Demir, "Ordu sahilimiz mevsim olarak çok güzel. Halkımız burayı tercih ediyor, güvenlik hat safhada, ilgi ve alaka da güzel. Bu sene bildiğimiz kadarıyla çok şükür deniz kazası da olmadı, bu da sevindirici bir durum. Eskiye göre şuanda sahilimiz daha güzel. İnsanlar serinlemek için buraya geliyorlar. İnsanların duş alabileceği güzel kabinler de var, sular var. Belediyemizin burada insanlara karşı güzel bir hizmeti var" diye konuştu.

"Güzel ve kullanışlı"

Ordulu olan ancak Kocaeli'nde yaşayan İbrahim Güner, güzel havayı değerlendirmek için ailesi ile birlikte Akyazı Sahili'ne geldiklerini belirterek, "Biz de gurbetçiyiz, güzel bir tatil yapmak için geldik. Sahilimiz güzel ve kullanışlı" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan OSKEM ekipleri, yaz sezonu boyunca 22 plajda, 100 personel 5 jet ski ve 3 zodyak bot ve 1 adet ATV ile sahillerin güvenliğini sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tatilcilerin yeni rotası: Ordu Akyazı Plajı - Son Dakika

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