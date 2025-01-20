Tatlı Dükkanında Çocuklar Gibi Eğlence: Seksek Oyunu - Son Dakika
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Tatlı Dükkanında Çocuklar Gibi Eğlence: Seksek Oyunu

Tatlı Dükkanında Çocuklar Gibi Eğlence: Seksek Oyunu

Ankara'da tatlı dükkanı işleten Levent Çelik, kızının oynaması için kaldırıma seksek oyunu çizdi. Bu basit etkinlik, dükkanın önünden geçenlerin çocukluk anılarını canlandırarak mutluluk yaydı. İnsanların seksek oynayarak geri döndüklerini gören Çelik, bu anları sosyal medyada paylaştı.

20.01.2025 16:40  Güncelleme: 16:41
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ANKARA'da tatlı dükkanı işleten Levent Çelik, iş yerinin önünde kaldırıma kızının oynaması için çizdiği seksek oyunu ile gencinden yaşlısına birçok kişiyi çocukluğuna götürdü.

Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde 17 yıldır esnaflık yapan Levent Çelik, 6 yaşındaki kızının oynaması için tatlı dükkanının önünde kaldırıma seksek oyunu çizdi. Kaldırımdaki seksek oyunu oradan geçenlerin dikkatini çekti. Bazı kişilerin seksek oynayarak dükkanın önünden geçtiğini gören Çelik, tebeşirle çizdiği çizgilerin üzerinden yağlı boya ile tekrar geçti. Çocuk, genç, yaşlı birçok kişinin seksek oynaması güvenlik kamerasına yansıdı. Çelik, renkli anlardan oluşan videoyu sosyal medyada da paylaştı.

Levent Çelik, insanları mutlu edebilmenin sevincini yaşadığını söyleyerek, "Bunun başlangıcı aslında kızımdan kaynaklı oldu biraz. İş yerine sürekli ziyaretime geliyordu, birlikte çalışırdık. Ona bir tebeşirlerle seksek çiziyorduk. Onun haricinde yoldan geçen diğer insanların oynadığını gördük. İnsanlardaki o tebessümü, mutluluğu görünce böyle bir şey yapmak aklımıza geldi. Güzel de oldu. Gayet güzel tepkiler alıyoruz. Geri dönüşleri çok güzel oldu. İnsanların o yüzündeki o mutluluğu görmek bizleri çok mutlu etti açıkçası. O yüzlerindeki o gülücükler bize yetiyor" dedi.

7'den 70'e herkesin dikkatini çektiğini belirten Çelik, "Asıl yaşlıların böyle çocukluklarına geri döndüğünü görmek çok güzel bir duygu. Ben bu kadar güzel tepkiler alacağımızı beklemiyordum. Demek ki herkesin içinde kalan bir şeyler var. İnsanlar burada onu ortaya çıkarıyor. Sadece 1-2 saatlik aldığımız görüntüden bile çok fazla şey çıktı. Mutlu olmak bu kadar kolay aslında; ama sanırım pek beceremiyoruz bunu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tatlı Dükkanında Çocuklar Gibi Eğlence: Seksek Oyunu - Son Dakika

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