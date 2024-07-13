Tatvan'da 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Kaymakamlıkça Yaşam Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen sergide, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çekilen fotoğraflar yer alıyor.
Serginin açılışını yapan Kaymakam Remzi Demir, serginin üç gün boyunca halka açık olacağını belirtti.
Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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