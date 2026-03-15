Tatvan'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Tatvan'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tatvan\'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
15.03.2026 20:10
Bitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştı, 49 yaşındaki sürücü, eşi ve 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde otomobilin, karşı yönden gelen TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü Nazmi Adsız (49), eşi Zehra Adsız (31) ile hastanede yaşamını yitiren 6 aylık bebekleri Fatma Adsız, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Tatvan-Van kara yolunun Alacabük köyü yakınlarında meydana geldi. Van yönüne giden Nazmi Adsız yönetimindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Altılar idaresindeki 13 AAS 081 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nazmi Adsız ile yanında bulunan eşi Zehra Adsız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan 5 kişi ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ile Van'ın Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 6 aylık Fatma Adsız da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren anne, baba ve 6 aylık bebeklerinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esenedere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü, Hakkari Baro Başkanı Av. Ergün Canan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada yaralanan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tatvan'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 20:10:34.
SON DAKİKA: Tatvan'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
