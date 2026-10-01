Tatvan\'da gece denetiminde 200 araç sorgulandı, ruhsatsız silah ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında gece ilçe genelinde denetim yapıldı.

Trafik ekiplerince yaklaşık 200 araç sorgulanırken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araçların sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Asayiş denetimlerinde ruhsatsız silah ele geçirildi, aranan bir şüpheli yakalandı.

Denetimlerde ayrıca kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade eden işletmelere ve bu alanlarda sigara içen kişilere de cezai işlem uygulandı.