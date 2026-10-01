Tatvan'da gece denetiminde 200 araç sorgulandı, ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Tatvan'da gece denetiminde 200 araç sorgulandı, ruhsatsız silah ele geçirildi

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Tatvan\'da gece denetiminde 200 araç sorgulandı, ruhsatsız silah ele geçirildi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece 20 noktada yapılan asayiş ve trafik denetiminde yaklaşık 200 araç sorgulandı. Denetimlerde ruhsatsız silah ele geçirildi, aranan bir şüpheli yakalandı; kapalı alanda sigara içenlere ve izin veren işletmelere cezai işlem uygulandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında gece ilçe genelinde denetim yapıldı.

Trafik ekiplerince yaklaşık 200 araç sorgulanırken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araçların sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Asayiş denetimlerinde ruhsatsız silah ele geçirildi, aranan bir şüpheli yakalandı.

Denetimlerde ayrıca kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade eden işletmelere ve bu alanlarda sigara içen kişilere de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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