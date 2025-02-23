Tatvan'da beyaz gelincik görüntülendi
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dibekli köyünde nadir görülen beyaz gelincik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Doğal yaşam alanlarında ender rastlanan bu tür, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin bir göstergesi olarak dikkat çekti. Görüntülenen beyaz gelincik, doğaseverlerin ilgisini çekti.
Son Dakika › Güncel › Tatvan'da Nadir Beyaz Gelincik Görüntülendi - Son Dakika
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