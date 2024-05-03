Tatvan'da öğrencilere 'hayvan sevgisi' aşılanıyor - Son Dakika
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Tatvan'da öğrencilere 'hayvan sevgisi' aşılanıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gönüllü veteriner hekimler, okul okul gezerek öğrencilere hayvan sevgisini aşılıyor. İlk ve ortaokul öğrencilerine hayvan sevgisi eğitimi veriliyor.

03.05.2024 18:57  Güncelleme: 19:35
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Tatvan'da öğrencilere "hayvan sevgisi" aşılanıyor

Gönüllü veterinerlerden öğrencilere 'hayvan sevgisi' eğitimi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde gönüllü veteriner hekimler, okul okul gezerek öğrencilere hayvan sevgisini aşılıyor.

Tatvan ilçesinin Selahaddin Eyyübi Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Gönüllü Veteriner ve Teknikerler Derneği ve Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimleri, hayvanlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gönüllü veteriner hekimler tarafından yürütülen bu projede, 'ağaç yaşken eğilir' deyimiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitimler veriliyor.

Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren çalışmalara başladıklarını söyleyen Gönüllü Veteriner ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rehber Altıntaş, "İlk ve ortaokullarda hayvan sevgisinin çocuklar için önemini, bunun üzerindeki kıymeti konusunda eğitim vermekteyiz. Tatvan Belediyesiyle birlikte yaptığımız bu işbirliği devam edecektir. Genellikle 7-11 yaş aralığındaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bu eğitimleri vermekteyiz. Çocukların kalbinin temizliği, güzelliği, içinde olan sevginin, içinde olan hayvan sevgisinin sokaklarda hayvanlarla birlikte özgürce oynamaları, özgürce yaşamaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplumda köpekler hakkında büyük bir ön yargının olduğunu ve bu ön yargının yapılan eğitim sonrası kırıldığını söyleyen 7'nci sınıf öğrencisi Ayşe Akın da, "Bugün okuluma hayvanlar hakkında bilgi sahibi olan abiler geldi. Bizlere hayvanlar hakkında bilgiler verdi. Hayvanlara nasıl yanaşacağımız konusunda, hayvanların davranışları konusunda ve hayvanların yedikleri yiyecekler hakkında bilgiler verildi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tatvan'da öğrencilere 'hayvan sevgisi' aşılanıyor - Son Dakika

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