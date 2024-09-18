Taviloğlu Koleksiyonu: 50 Yıllık Birikim İstanbullularla Buluşuyor

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(İSTANBUL) - Koleksiyoner Mustafa Taviloğlu'nun 50 yılı aşkın süredir biriktirdiği eserlerden oluşan "Taviloğlu Koleksiyonu: Bir Koleksiyoner Hikayesi"nin tanıtımı Art İstanbul Feshane'de yapıldı. Tanıtım için düzenlenen programa İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen de katıldı.

Koleksiyoner Mustafa Taviloğlu'nun 50 yılı aşkın süredir biriktirdiği eserlerden oluşan "Taviloğlu Koleksiyonu: Bir Koleksiyoner Hikayesi"nin tanıtımı Artİstanbul Feshane'de yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programda yaptığı konuşmada; "Taviloğlu'nun 50 yılı aşkın koleksiyonluk hikayesinde çok ciddi bir emeği var. Taviloğlu Koleksiyonu, gerçekten çok önemli bir çalışma ve bu süreçte olmamız bizi gururlandırıyor. Kendisi iş hayatında zaten çok önemli bir marka üretti. Aynı arzu ve emeği bu sergi için de ortaya koydu. İstanbul'a böyle bir koleksiyonu armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Galeri Eyüpsultan'da da ziyaret edilebilecek"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen ise sergi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Yarım yüzyılı aşan birikimiyle Mustafa Taviloğlu'nun oluşturduğu "Bir Koleksiyoner Hikayesi" sergisinde 903 sanatçı ve 2 bin 412 eser yer alıyor. Bu muhteşem serginin tanıtımını Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Artİstanbul Feshane'de gerçekleştirdik. 21 Eylül 2024'ten itibaren Belediyemizin sanat galerisi Galeri Eyüpsultan da dahil olmak üzere İstanbul'da 7 ayrı mekanda ziyaret edilebilecek bu sergiye, tüm İstanbulluları bekliyoruz" diye konuştu.

"903 sanatçının 2 bin 412 eseri, 7 ayrı mekanda sergilenecek"

Koleksiyonunun sergi sürecinde çok heyecanlandığını dile getiren Mustafa Taviloğlu şunları söyledi:

"Serginin arkasında büyük bir emek ve özveri var. Serginin oluşmasına birçok önemli insan katkı sağladı. Onlar olmasaydı bu işlerin altından kalkmam mümkün olmazdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, İBB Miras ve Kültür AŞ'ye çok teşekkür ederim. Desteklerini hiç esirgemediler."

Sergi kapsamında toplam 903 sanatçının, 2 bin 412 eserinin 7 ayrı mekanda sergileneceğini belirten Taviloğlu, "Bu zor işi bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Güzel bir süreç yaşadık ve bu önemli sergiyi açabildik. Niyetimiz elimizdeki eserleri bir defada sergileyebilmekti ve İstanbul'un farklı yerlerindeki mekanlarla birlikte bu mümkün hale geldi" diye konuştu.

"16 konferans olacak, yaklaşık 80 sanatçı misafir edilecek"

Taviloğlu, sergileme sürecinde birçok deneyime sahip olduğunun da altını çizerek, "Siz iyi olduktan sonra, yaptığınız işlerin fark edilmemesi mümkün değil. Bununla birlikte elbette farklı açılardan desteğe ihtiyacımız oldu. Bize bu süreçte destek olan birçok kurum oldu. Her birine teşekkürü borç biliyorum. Türkiye İş Bankası, İstanbul Resim Heykel Müzesi, Türk Hava Yolları gibi birçok önemli değerimiz bu süreçte bizimle oldular. Sergi boyunca 16 konferans olacak ve yaklaşık 80 sanatçımızı burada misafir edeceğiz. Sergi boyunca uluslararası boyutta önemli bir sürece şahitlik edeceğiz" dedi.

"15 Aralık'a kadar 7 ayrı mekanda sergilenecek"

"Taviloğlu Koleksiyonu", 15 Aralık'a kadar Artİstanbul Feshane, Galeri Eyüpsultan, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Sanat Müzesi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mecidiyeköy Likör Fabrikası ve Müze Gazhane'de ücretsiz görülebilecek.