Tavşanlı'da Ambulans ile Araç Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Ambulans ile Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Tavşanlı\'da Ambulans ile Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
07.06.2026 19:13
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Musa Kırçalı yönetimindeki 43 AAD 858 plakalı hafif ticari araç, Tavşanlı Çevre Yolu Caddesi'ndeki kavşakta Serdar Tokgöz idaresindeki 06 FS 0978 plakalı özel ambulansla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile ambulanstaki Hasan Akdaş, Emre Kocaman, Rıdvan Daşdemir ve otomobildeki Merve Kırçalı ve Mehmet Kırçalı yaralandı.

Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tavşanlı, Kütahya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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