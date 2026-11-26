Tayland'da Loy Krathong Festivali'nde Shaanxi fenerleri Sukhothai'de yoğun ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tayland'da Loy Krathong kutlamaları kapsamında Sukhothai Tarihi Parkı'nda Çin'in Shaanxi eyaletine özgü geleneksel fenerler sergileniyor. UNESCO listesindeki parkta Wat Mahathat Tapınağı'nda gösterilen fenerler, kutlamalara Çin kültürü katarak ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
SUKHOTHAI, 26 Kasım (Xinhua) -- Tayland'da Loy Krathong Festivali kutlamaları kapsamında Sukhothai Tarihi Parkı'nda Çin'in Shaanxi eyaletine özgü geleneksel fenerler sergileniyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan parktaki Wat Mahathat Tapınağı'nda sergilenen ve kutlamalara Çin kültüründen bir dokunuş katan fenerler, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: Xinhua
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