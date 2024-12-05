Taylor Swift'in Eras Turnesi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Taylor Swift'in Eras Turnesi Rekor Kırdı

Eras Turnesi, 1 milyar doların üzerinde hasılatla 2023'ün en kazançlı konseri oldu.

05.12.2024 15:04
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NEW YORK, 5 Aralık (Xinhua) -- Taylor Swift, yaklaşık iki yıl boyunca beş kıtada 150'den fazla konser verdiği Eras Turnesi'nde sona yaklaşırken, elde ettiği kazanç ABD Merkez Bankası'nın bile dikkatini çekecek kadar büyük oldu.

Associated Press çarşamba günkü haberinde, "Swift'in Mart 2023'te başladığı ve Pazar günü Kanada'nın Vancouver kentinde sona erecek bir turnede kariyerinin 10 farklı 'dönemini' temsilen 44 şarkı seslendirdiği 3,5 saatlik konser verme kararını özetlemenin basit bir yolu yok. Turne satış ve katılım rekorlarını alt üst etti" ifadesini kullandı.

Habere göre Eras Turnesi'ne Arizona eyaletinin Glendale kentinde başlayan ABD'li pop şarkıcısı, biletlerin yok sattığı stadyum konserleri dizisine Güney Amerika, Asya, İngiltere ve Kanada'da devam etti.

Konser sektörüne ilişkin ticari verileri paylaşan Pollstar'a göre Eras, 2023 sonu itibarıyla 1 milyar ABD dolarının üzerinde hasılat elde eden ilk turne. Eras sırasında satılan ticari ürünler ise yüz milyonlarca ABD doları kazanç getirdi. Turne 8 Aralık'ta sona erdiğinde Swift, bu turneyle 2 milyar ABD dolarının üzerinde gelir elde etmiş olacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Taylor Swift'in Eras Turnesi Rekor Kırdı - Son Dakika

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