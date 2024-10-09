Tazmanya'da 5 İspermeçet Balinası Karaya Vurdu

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SİDNEY, 9 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın güney sahili açıklarındaki bir adada karaya vuran 5 ispermeçet balinası öldü.

Pazar gecesi Avustralya anakarası ile ada eyaleti Tazmanya arasında yer alan Flinders Adası'nın kuzeybatı kıyısındaki sahilde bulunan balinalar, Tazmanya Deniz Koruma Programı'na bildirildi.

Pazartesi günü sabah saatlerinde kumsala gelerek balinaları inceleyen yetkililer üçünün öldüğünü belirledi.

Müdahale edilen diğer iki balina ise Pazartesi gecesi öldü.

Tazmanya'da daha önce de balinalar karaya vurdu.

Kasım 2023'te Tazmanya'nın doğu kıyısında kitlesel şekilde karaya vuran 30, Eylül 2022'de de eyaletin batı sahilinde karaya vuran yaklaşık 200 pilot balinası ölmüştü.

İki yıl önce Eylül 2020'de ise batı sahilinin aynı bölgesinde 470 pilot balinası karaya vurmuş ve olay, Avustralya'daki en büyük çaplı karaya vurma olarak kayda geçmişti. Söz konusu olayda 350'den fazla balina ölmüştü.