(TBMM) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

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(TBMM) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de anma töreni düzenlendi. Anmaya tüm siyasi parti temsilcileri katıldı.

TBMM'deki 15 Temmuz anma programı, Meclis bahçesinde bomba düşen alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başladı. Anmaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, milletvekilleri ve 15 Temmuz gazileri katıldı.

Program, Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi - Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi" ile devam etti. Ardından 15 Temmuz anma törenine geçildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmadı.