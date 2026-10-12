TBMM Başkanı Kurtulmuş Gaziantep\'te 2 trilyon doları aşan terör maliyetini açıkladı

'BU RAPOR BİR YOL HARİTASIDIR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Aramızdaki farklılıkları zenginlik olarak kabul edip bir olacağız, beraber olacağız ve daha ileriye gideceğiz. Türkiye'nin terörden kurtulabilmesi, hatta bölgenin terörden kurtulabilmesi için bir proje, adım adım devlet aklı ve millet vicdanının bir araya gelmesiyle uygulamaya kondu. Bu komisyon raporu sadece bir rapor değildir. Bir yol haritasıdır. Ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, bundan sonra nasıl hareket edileceğine dair bir çerçevedir" dedi.

'ÜÇ TEMEL HUSUS ÇOK ÖNEMLİ'

Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşması için üç temel husus üzerinde özenle durulması gerektiğini söyledi.

Üç temel husustan birincisinin öncelikle silahların tamamen bırakılması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Bunlardan birisi örgütün tamamıyla silahsızlanmasının temin edilmesi. İkincisi, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve demokratik standartların gelişmesi için gerekli adımların atılması. Üçüncüsü ise bu huzur ortamının getireceği rahatlık içerisinde, bölge halkı başta olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Terörsüz Bölge ve Terörsüz Türkiye sonuçlarından müspet olarak etkilenmesinin temin edilmesi" diye konuştu.

'2 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP VAR'

Türkiye'nin terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrının yarısını terörle uğraştık. Yaklaşık 50 yıla yakın bir süre Türkiye çok çok ağır bedeller ödedi. Bugün yapılan en mütevazı hesaplamalarla bu rakamın 2 trilyon doların üstünde olduğunu biliyoruz" dedi.

Bölgedeki çatışmaların kazananının halklar olmadığını belirten Kurtulmuş, "Bu bölgede yemin ederim ki ne Türk kazandı, ne Kürt kazandı, ne Arap kazandı, ne Sünni kazandı, ne Şii kazandı. Kazanan bizim insanımızın kanları üzerinden emperyalist projeler oldu. Savaş baronları kazandı. Şimdi biz diyoruz ki artık savaş baronları kazanmasın, artık bölgemizin insanı kazansın, artık Türkiye'nin insanı kazansın" ifadelerini kullandı.

'PROVOKASYONLARA DİKKAT EDECEĞİZ'

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinden birilerinin rahatsız olabileceğini ve bu kapsamda bir takım provokasyonların olabileceğine dikkat çekti. Sürecin provokasyonlara karşı korunması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, toplumsal birlikteliğin korunması için ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması gerektiğini kaydetti. Kurtulmuş, "Bu süreçte provokasyonlara dikkat edeceğiz. Bazı provokasyonlar yapabilirler. Bu halkı birbirine düşürmek için bazı şeyler yapabilirler, bunlara asla, asla fırsat vermeyeceğiz. Artık bu memlekette hiç kimse ayrılıkçı bir dil kullanmamalıdır. Ayrılıkçı dillerle birtakım ayrılık senaryolarına kimse destek olmamalıdır. Benzer şekilde hiç kimse de ırk ayrımcılığı yaparak başka bir grubu ötekileştirerek asla ve asla ayrımcılık yapmamalıdır. Dillerimiz birliği, beraberliği, kardeşliği söyleyecek. Artık bundan sonra bu aziz milletimiz, 86 milyon kazanacak ve asla bu yoldan geri dönmeyecek" ifadelerini kullandı.

Nuray UZATMAZ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,