TBMM Başkanı Kurtulmuş Gaziantep'te 2 trilyon doları aşan terör maliyetini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Başkanı Kurtulmuş Gaziantep'te 2 trilyon doları aşan terör maliyetini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş Gaziantep\'te 2 trilyon doları aşan terör maliyetini açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Kurtulmuş, komisyon raporunun yol haritası olduğunu ve terörün maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu söyledi.

'BU RAPOR BİR YOL HARİTASIDIR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Aramızdaki farklılıkları zenginlik olarak kabul edip bir olacağız, beraber olacağız ve daha ileriye gideceğiz. Türkiye'nin terörden kurtulabilmesi, hatta bölgenin terörden kurtulabilmesi için bir proje, adım adım devlet aklı ve millet vicdanının bir araya gelmesiyle uygulamaya kondu. Bu komisyon raporu sadece bir rapor değildir. Bir yol haritasıdır. Ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, bundan sonra nasıl hareket edileceğine dair bir çerçevedir" dedi.

'ÜÇ TEMEL HUSUS ÇOK ÖNEMLİ'

Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşması için üç temel husus üzerinde özenle durulması gerektiğini söyledi.

Üç temel husustan birincisinin öncelikle silahların tamamen bırakılması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Bunlardan birisi örgütün tamamıyla silahsızlanmasının temin edilmesi. İkincisi, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve demokratik standartların gelişmesi için gerekli adımların atılması. Üçüncüsü ise bu huzur ortamının getireceği rahatlık içerisinde, bölge halkı başta olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Terörsüz Bölge ve Terörsüz Türkiye sonuçlarından müspet olarak etkilenmesinin temin edilmesi" diye konuştu.

'2 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP VAR'

Türkiye'nin terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrının yarısını terörle uğraştık. Yaklaşık 50 yıla yakın bir süre Türkiye çok çok ağır bedeller ödedi. Bugün yapılan en mütevazı hesaplamalarla bu rakamın 2 trilyon doların üstünde olduğunu biliyoruz" dedi.

Bölgedeki çatışmaların kazananının halklar olmadığını belirten Kurtulmuş, "Bu bölgede yemin ederim ki ne Türk kazandı, ne Kürt kazandı, ne Arap kazandı, ne Sünni kazandı, ne Şii kazandı. Kazanan bizim insanımızın kanları üzerinden emperyalist projeler oldu. Savaş baronları kazandı. Şimdi biz diyoruz ki artık savaş baronları kazanmasın, artık bölgemizin insanı kazansın, artık Türkiye'nin insanı kazansın" ifadelerini kullandı.

'PROVOKASYONLARA DİKKAT EDECEĞİZ'

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinden birilerinin rahatsız olabileceğini ve bu kapsamda bir takım provokasyonların olabileceğine dikkat çekti. Sürecin provokasyonlara karşı korunması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, toplumsal birlikteliğin korunması için ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması gerektiğini kaydetti. Kurtulmuş, "Bu süreçte provokasyonlara dikkat edeceğiz. Bazı provokasyonlar yapabilirler. Bu halkı birbirine düşürmek için bazı şeyler yapabilirler, bunlara asla, asla fırsat vermeyeceğiz. Artık bu memlekette hiç kimse ayrılıkçı bir dil kullanmamalıdır. Ayrılıkçı dillerle birtakım ayrılık senaryolarına kimse destek olmamalıdır. Benzer şekilde hiç kimse de ırk ayrımcılığı yaparak başka bir grubu ötekileştirerek asla ve asla ayrımcılık yapmamalıdır. Dillerimiz birliği, beraberliği, kardeşliği söyleyecek. Artık bundan sonra bu aziz milletimiz, 86 milyon kazanacak ve asla bu yoldan geri dönmeyecek" ifadelerini kullandı.

Nuray UZATMAZ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,

Kaynak: DHA
Numan KurtulmuşGaziantepGüvenlikPolitikaTürkiyeGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Singo yine yok Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Singo yine yok
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
Tarlasını kazarken servet buldu Değeri tam 444 milyon TL Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce... Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz
11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı 11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
19:05
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
18:02
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: İspanya 15 tane daha HÜRJET almayı planlıyor
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: İspanya 15 tane daha HÜRJET almayı planlıyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:56
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 20:50:47. #.0.2#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş Gaziantep'te 2 trilyon doları aşan terör maliyetini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei