Muhtarlık, Türkiye Demokrasisinin Temel Taşı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muhtarlık, Türkiye Demokrasisinin Temel Taşı

Muhtarlık, Türkiye Demokrasisinin Temel Taşı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnsanın huzurunun, güveninin, refahının, saadetinin ve mutluluğunun olmadığı yerde devlet yönetimi yeterince güçlü olmaz.

19.10.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnsanın huzurunun, güveninin, refahının, saadetinin ve mutluluğunun olmadığı yerde devlet yönetimi yeterince güçlü olmaz. Onun için vatandaşımızın doğrudan mutluluğunu, huzurunu, güvenliğini sağlamakta önemli araçlarımızın başında gelen muhtarlıklarımızın, her zaman güçlendirilmesi Türkiye'nin önceliklerinden birisi olmuştur." dedi.

Şişli'deki Grand Cevahir Otel'de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kurtulmuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, muhtarlık müessesesinin Türkiye demokrasisinin en önemli ve en anahtar kurumlarından olduğunu belirterek, "Doğrudan bir demokrasi örneği olan muhtarlık, vatandaşlarımızın kendi yöresinde ilk anda ulaşabildiği, taleplerini ve isteklerini, devletten beklentilerini kendisine ulaştırabildiği en önemli, en rasyonel kurumlarımızın başında geliyor. Dolayısıyla Türkiye demokrasisinin fevkalade önemli bu kurumuna sahip çıkmak hepimizin ödevidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi yönettiği 22 yıllık süreçte en fazla önem verdiği kurumlardan birisinin de muhtarlık olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, böylesine önemli bir kurumun bundan sonraki süreçte de Türkiye'de millet iradesinin daha güçlü şekilde siyasete, yönetime ve hizmetlere yansıtılması için çok etkin şekilde kullanılacağından hiç şüphesi olmadığını kaydetti.

"Türkiye'nin her alanda güçlü olması kaçınılmazdır, bir zorunluluktur"

Kurtulmuş, Türk devlet geleneğinde ve felsefesinde en önemli hususlardan birisinin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının bulunduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın huzurunun, güveninin, refahının, saadetinin ve mutluluğunun olmadığı yerde devlet yönetimi yeterince güçlü olmaz. Onun için vatandaşımızın doğrudan mutluluğunu, huzurunu, güvenliğini sağlamakta önemli araçlarımızın başında gelen muhtarlıklarımızın her zaman güçlendirilmesi Türkiye'nin önceliklerinden birisi olmuştur. Çünkü önümüzdeki dönemde özellikle Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' olarak tanımladığımız bu dönemde, Türkiye'nin her alanda güçlü olması kaçınılmazdır, bir zorunluluktur. Bu çerçevede devlet-millet kaynaşmasının sağlanması, devletle milletin bütünleşmesi, esası itibarıyla muhtarlıklarımızın ortaya koyacağı fevkalade etkin hizmetlerle pekişecektir. Ben, bu bakış açısıyla her birinize kendi muhtarlık bölgenizde vereceğiniz hizmetler dolayısıyla üstün başarılar diliyorum."

Yeni dönemde yeniden veya ilk kez seçilen bütün muhtarlara başarılar dileyen Kurtulmuş, "Allah bu ülkeyi, bu milleti hep beraber milletiyle, devletiyle el ele tam bir bütünleşmeyle daha güçlü yarınlara götürsün. Önümüzdeki dönem inşallah sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Etkinlikler, Demokrasi, Politika, istanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarlık, Türkiye Demokrasisinin Temel Taşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:03:08. #1.13#
SON DAKİKA: Muhtarlık, Türkiye Demokrasisinin Temel Taşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.