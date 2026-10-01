TBMM Başkanı Kurtulmuş, izleme komisyonunu en kısa zamanda kuracaklarını söyledi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, izleme komisyonunu en kısa zamanda kuracaklarını söyledi

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, izleme komisyonunu en kısa zamanda kuracaklarını söyledi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması beklenen izleme komisyonunu en kısa zamanda kuracaklarını belirtti. Kurtulmuş, bütün partilerle masaya geçip en uygun formülü ve şekli ortaya koyacaklarını söyledi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulması beklenen izleme komisyonuna ilişkin, "En kısa zamanda kuracağız. Bütün partilerle birlikte masaya geçer, en uygun formülü, en uygun şekli ortaya koyarız" dedi.

TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda resepsiyon düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyona devlet protokolü, bakanlar ve çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri katıldı.

Resepsiyonda Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte DEM Parti heyetinin yanına giderek heyet üyeleriyle selamlaştı.

Kurtulmuş, bir basın mensubunun "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulması beklenen izleme komisyonunun ne zaman oluşturulacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"En kısa zamanda kuracağız. Bütün partilerle birlikte masaya geçer, en uygun formülü, en uygun şekli ortaya koyarız."

Kaynak: ANKA
Numan KurtulmuşPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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