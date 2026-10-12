Kurtulmuş: Metina'da mağaralar devredildi, sınırda terör unsuru kalmayacak - Son Dakika
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Kurtulmuş: Metina'da mağaralar devredildi, sınırda terör unsuru kalmayacak

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Kurtulmuş: Metina\'da mağaralar devredildi, sınırda terör unsuru kalmayacak
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Metina bölgesindeki bazı mağaraların ve silahların devredildiğini belirterek, sınırda terör örgütü unsuru kalmayacağını ve Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adım atıldığını söyledi.

(GAZİANTEP) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak." dedi.

Kurtulmuş, Gaziantep Öğretmenevi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, gün içerisinde gerçekleştirdiği programlarda vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, kentin yöneticileriyle bir araya geldiğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgedeki önemli gelişmelerle birlikte Gaziantep'in merkezi olma özelliğini daha güçlendireceğini belirtti.

Dünyanın içinde bulunduğu döneme dikkati çeken Kurtulmuş, çatışmaların ve bölgedeki durumun zor ve belirsiz bir döneme işaret ettiğini söyledi.

Karşılaşılan sorunları çözecek, barışı temin edecek bir küresel sistemin mevcut olmayışının bu dönemin en bariz özelliği olduğunu belirten Kurtulmuş, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, dünyanın bütün kurumlarının ve kuruluşlarının ya fonksiyonlarını yitirdiklerini ya isimden ibaret hale geldiklerini ya da hükümlerinin kalmadığını ifade etti.

Türkiye'nin bu dönemde ayaklarını yere sağlam basmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu bölgede sağlam bir duruş sergilemesi için ekonomi alanında, hukuk alanında, siyaset alanında, toplumsal dayanışma alanında çok güçlü olmaktan başka seçeneği yoktur. Hiçbir meselemizi de 'Yarına bırakalım, yarın düşünürüz' diyebileceğimiz bir lüksümüz yoktur. Her meselemizi çözebiliyorsak bugün çözmek ve yarına bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bu zor coğrafyada, bu zor şartlar içerisinde, Cenab-ı Allah'a çok şükür Türkiye, istikrarını koruyan ender ülkelerden birisi olarak bölgemizdeki bu gelişmelere rağmen fevkalade güçlü bir şekilde ayakta duruyor."

Türkiye'nin kendi iç kalesini tahkim etme mecburiyetinin bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin ve bölgenin terörden kurtulabilmesi için "Terörsüz Türkiye" hedefinin devlet aklı ve millet vicdanının bir araya gelmesiyle uygulamaya konduğunu belirten Kurtulmuş, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Komisyonun hazırladığı raporun da bir yol haritası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu doğrultuda süreç kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini dile getirdi.

"SİLAH BIRAKMAZLARSA DİYE BİR ŞEY YOK"

Kurtulmuş, "Bu yasanın hazırlanması sırasında bırakın her bir cümlesini, her bir kelimesi bile dikkatle, hassasiyetle, titizlikle hazırlanmıştır. Yasanın hazırlanmasının en başından itibaren söylediğimiz en temel hususlardan birisi şudur. Bu süreçle asla şehitlerimizin ruhaniyetini rencide etmeyeceğiz, asla şehit ailelerimizi küstürecek bir tek kelime kullanmayacağız, bir tek adım atmayacağız. Çok şükür bu hassasiyetle hazırlanan yasa, bazı garantileri de bünyesinde barındırarak Mecliste kabul edildi." diye konuştu.

"Ya silah bırakmazlarsa?" diye toplumda sorularla karşılaştıklarını aktaran Kurtulmuş, "Silah bırakmazlarsa diye bir şey yok. Zaten bu yasanın uygulanmaya konulabilmesi için öncelikli olarak örgütün silahını bıraktığının ve kendisini feshettiğinin ilgili güvenlik birimleri tarafından tespit ve teyit edilmesi, ardından da Milli Güvenlik Kurulu tarafından bunun ilan edilmesi gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki üst kurulda sürecin takip ve yönetiminin gerçekleşeceğini söyleyen Kurtulmuş, ayrıca TBMM'de siyasi partilerin müştereken oluşturacağı bir izleme komisyonu vasıtasıyla da bu sürecin takip edileceğini kaydetti.

"SINIR BÖLGEMİZDE ASLA VE ASLA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HİÇBİR ŞEKİLDE UNSURU KALMAYACAK"

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir şekilde örgütün silah bırakmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Bütün bunların gerçekleşmesiyle birlikte yasa yürürlüğe girecektir. Bunu ısrarla söylüyorduk ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna deklare edilen ve edilmeyen gelişmeleri takip ediyoruz. Bugün sizler de herhalde gördünüz, duydunuz. Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak. Aynı şekilde zaten Türkiye'nin içerisinde şu an itibarıyla terör örgütünün bir tek elemanı kalmamış ve bir tek faaliyeti mevzubahis değildir. Yani hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde bu mesele hızlı bir şekilde ve gerçekten amiyane tabiriyle tıkır tıkır yolunda işliyor. Birkaç dönem sonra Allah'ın izniyle bir daha Türkiye'de terör var mıydı, yok muydu bunu konuşmayacağız bile. Bu meseleyi tamamıyla sadece hafızalara, sadece siyasi hatıralara ve siyasi tarihe bırakacağız. Dolayısıyla bu süreçte ciddi bir mesafe alındığını ifade etmek isterim."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sürecin bu noktaya gelmesinde şehitlerin ve gazilerin verdiği mücadelenin etkili olduğunu belirtti.

Sürecin bundan sonra başarılı olabilmesi için örgütün tamamıyla silahsızlanmasının temin edilmesinin önemini vurgulayan Kurtulmuş, "İşte bugünkü haber o bakımdan önemli. Bununla birlikte Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve demokratik standartların gelişmesi için gerekli adımların atılması. Bu huzur ortamının getireceği rahatlık içerisinde bölge halkı başta olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının terörsüz bölge ve Terörsüz Türkiye sonuçlarından müspet olarak etkilenmesinin temin edilmesidir. Yani başta huzur ortamı olmak üzere ekonomik getirilerle birlikte bu sürecin millete ne kadar büyük imkan sağlayacağının bir kere daha ortaya konulmasıdır." dedi.

Dün düzenli ordularıyla, toplarıyla, tüfekleriyle bölgeye gelenlerin bugün düzensiz milis güçleriyle, hain pusularıyla, bombalarıyla geldiklerine dikkati çeken Kurtulmuş, "Akıl onlardan daha üstün olmayı gerektirmez mi? Onlar bölecekse biz toparlayacağız, birleştireceğiz ve inşallah bu bölge halklarını hep beraber daha güçlü bir vaziyete getireceğiz." şeklinde konuştu.

Sürecin bölgeye vereceği kazanımların halk tarafından birebir yaşanması ve hissedilmesinin de bir başka gelişme olacağını belirten Kurtulmuş, artık savaş baronları değil, Türkiye'nin ve bölge insanlarının kazanmasını arzuladıklarını vurguladı.

Kurtulmuş, "Hiç kimsenin bu süreci bozmasına, buradaki olumlu sonuçları gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Provokasyonlara karşı da uyaran Kurtulmuş, "Devletimiz kararlıdır. Milletimiz vicdanını harekete geçirmiş vaziyettedir." ifadesini kullandı.

Gazilerin ve şehitlerin fedakarca mücadelesinin sonuçlarının bugün alındığını ifade eden Kurtulmuş, terör örgütü vasıtasıyla bir daha hiç kimsenin hayattan koparılamayacağını, ülkenin huzur ve sükun içerisinde yaşayacağını belirtti.

Bu süreçte kullanılacak dile de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Şunu çok açık söylemek istiyorum. Artık bu memlekette hiçbir kimse ayrılıkçı bir dil kullanmamalıdır. Ayrılıkçı dillerle birtakım ayrılık senaryolarına kimse destek olmamalıdır. Benzer şekilde hiç kimse başka bir grubu ötekileştirerek, onları önemsiz hale getirerek asla ve asla ayrımcılık yapmamalıdır. Buna özellikle dikkat edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, kalbinde birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, dayanışmadan yana çok şey olan bu aziz milletin dilinden de esenlik, barış ve kardeşlik sözlerinin döküleceğini belirterek, "Asla ve asla bir daha bu memlekette eski ayrışma sözlerine prim vermeyeceğiz, itibar etmeyeceğiz ve Türkiye'de devlet aklıyla millet irfanının, millet vicdanının getirdiği bu noktadan asla geri dönüş olmayacaktır." dedi.

Programda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de katılımcılara hitap etti.

Kaynak: ANKA
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