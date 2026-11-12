TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Grubu'na giderek Bahçeli ile 35 dakika görüştü. - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Grubu'na giderek Bahçeli ile 35 dakika görüştü.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Grubu\'na giderek Bahçeli ile 35 dakika görüştü.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Grubu\'na giderek Bahçeli ile 35 dakika görüştü.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Çerçeve Yasa' kapsamında kurulması planlanan Meclis İzleme Komisyonu için MHP Grubu'na gitti ve Bahçeli ile 35 dakika görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı; Kurtulmuş'un 17 Kasım'da İYİ Parti ile görüşeceği öğrenildi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan Meclis İzleme Komisyonu için siyasi parti gruplarına ziyaretini MHP Grubu ile sürdürdü. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 35 dakika görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Kurtulmuş'un, 17 Kasım Salı günü saat 14.00'te İYİ Parti ile görüşeceği öğrenildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan Meclis İzleme Komisyonu için Meclis'te siyasi parti gruplarına ziyaretlerine devam ediyor.

Kurtulmuş, dün ziyaret ettiği DEM Parti ve AK Parti'nin ardından bugün MHP Grubu'nu ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kurtulmuş'un saat 14.00'de başlayan görüşmesi, 35 dakika sürdü. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmenin ardından açıklama yapmadı.

Kurtulmuş'un Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partileri ziyaret ettikten sonra bir açıklama yapacağı kaydedildi.

Bu hafta salı günü Yeni Yol ve CHP'yi, çarşamba günü DEM Parti ve AK Parti'yi ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki hafta da YENİ Parti Grubu'nu ziyaret edecek. Kurtulmuş'un 17 Kasım Salı günü, saat 14.00'te İYİ Parti ile görüşeceği de öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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