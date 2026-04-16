TBMM Başkanı Kurtulmuş: Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı tarihi rekorlara şahit olmuştur

16.04.2026 23:49
İSTANBUL'da 'Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu Toplantısı' dolayısıyla düzenlenen yemek programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantı vesilesiyle bir arada olmaktan onur duyuyoruz. 152'ncisini gerçekleştirdiğimiz Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı, gerçekten tarihi rekorlara şahit olmuştur. Bu toplantıda 800'ün üzerinde parlamenter, 80'e yakın meclis başkanı ve 152 heyet yer aldı. Toplam katılım sayısı ise 2 bin 400 civarındadır. Çok farklı komisyon ve genel kurul çalışmalarının yanı sıra, buraya katılan meclis başkanlarımızla ikili görüşmeler gerçekleştirerek çok sayıda müzakere yürüttük. Bu toplantı, hem zamanı hem de konusu itibarıyla fevkalade önemlidir. Çünkü insanlık tarihi boyunca yaşadığımız en büyük türbülansların içerisinden geçiyoruz" dedi.

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Numan Kurtulmuş, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 'Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu Toplantısı' dolayısıyla İstanbul'da bulunan parlamento başkanları, parlamenterler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin onuruna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen yemek programında açıklamalarda bulundu.

'İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK TÜRBÜLANSLARIN İÇERİSİNDEN GEÇİYORUZ'

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyanın en güzel şehrinde, bu muhteşem sarayda sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu toplantı vesilesiyle bir arada olmaktan onur duyuyoruz. 152'ncisini gerçekleştirdiğimiz Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı, gerçekten tarihi rekorlara şahit olmuştur. Bu toplantıda 800'ün üzerinde parlamenter, 80'e yakın meclis başkanı ve 152 heyet yer aldı. Toplam katılım sayısı ise 2 bin 400 civarındadır. Çok farklı komisyon ve genel kurul çalışmalarının yanı sıra, buraya katılan meclis başkanlarımızla ikili görüşmeler gerçekleştirerek çok sayıda müzakere yürüttük. Bu toplantı, hem zamanı hem de konusu itibarıyla fevkalade önemlidir. Çünkü insanlık tarihi boyunca yaşadığımız en büyük türbülansların içerisinden geçiyoruz. Büyük kırılmaların ve büyük çatışmaların yaşandığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Denilebilir ki 'Dünyada var olan küresel sistem bütünüyle çürümüş vaziyettedir.' Dolayısıyla sistemdeki bu bozulmayı, kurumların ve kuralların işlevsiz hale gelmesini hep birlikte izliyor ve bunun için birtakım tedbirler ortaya koymaya gayret sarf ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu ve benzeri toplantılarla dünya, adil, hakkaniyetli ve insaflı yeni bir sisteme kavuşabilir. Bu süreçte parlamentolar öncülük yapabilir. Bu toplantı önemlidir. Aynı zamanda böylesine farklı bir dönemde, insanlık tarihinin içinden geçtiği bu zor süreçte bir araya gelen çok sayıda parlamenter, sadece kendi görüşlerini değil, ülkelerinin görüşlerini ve sahip oldukları öncelikleri de beraberinde getirmiştir. Burada müzakere etme imkanına hep birlikte kavuşmuş olduk" şeklinde konuştu.

'TOPLANTININ ANA TEMASI GELECEK NESİLLER İÇİN UMUDU YEŞERTMEK'

Kurtulmuş, "Bu toplantının başka bir önemi ise; toplantının ana temasının tespit edilmesidir. Toplantının ana teması gelecek nesiller için umudu yeşertmek, barışı sağlamak ve adaleti tahkim etmektir. Umut, barış ve adalet bugün insanoğlunun en fazla ihtiyaç duyduğu temel hususlardır. Ümit ediyorum ki bu görüşmeler vasıtasıyla bundan sonraki kuşaklar için daha güzel bir dünyanın kurulması mümkün olur, hakkaniyetli, adaletli ve insan oluruna yaraşır bir dünyanın kurulması mümkün olur" dedi.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı 14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

23:48
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
23:05
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
22:49
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı
22:19
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
22:08
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
