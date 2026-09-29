TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz Meclis Başkanı Aguiar-Branco ile Lizbon'da görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz Meclis Başkanı Aguiar-Branco ile Lizbon'da görüştü

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz Meclis Başkanı Aguiar-Branco ile Lizbon\'da görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile görüştü. Kurtulmuş, resmi törenle karşılandı; görüşmelere milletvekilleri ve Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç katıldı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile görüştü.

Kurtulmuş, Aguiar-Branco tarafından resmi törenle karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Portekiz Cumhuriyet Meclisi'ne gelişinde mevkidaşı Aguiar-Branco tarafından karşılanmasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören mangasını selamlayan Kurtulmuş, daha sonra Aguiar-Branco ile heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Kurtulmuş ve Aguiar-Branco ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, TBMM Katip Üyesi ve Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç yer aldı.

Kaynak: ANKA
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