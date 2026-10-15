TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma\'da Avrupa Parlamento Başkanları konferansına katıldı

Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı, hibrit tehditlere karşı dirençli demokrasiler, yapay zeka ve iş gücü piyasası ile kurallara dayalı uluslararası düzenin yenilenmesi ve güncel krizlerde parlamentoların rolü konularını ele almak üzere İtalya'da başladı.

Türkiye'den TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı 28. Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı, İtalya Parlamentosunun üst kanadı Senatonun Başkanı Ignazio La Russa ve alt kanadı Temsilciler Meclisinin Başkanı Lorenzo Fontana'nın ev sahipliğinde, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr başkanlığında Roma'da bu sabahki oturumla açıldı.

Konferansın açılışında konuşan AKPM Başkanı Bayr, iki gün boyunca ele alacakları üç temanın ilk bakışta göründüğünden çok daha derin şekilde birbirine bağlı olduğunu söyledi.

Dezenformasyon, siber saldırılar, dış müdahaleler ve seçim süreçlerine müdahale gibi hibrit tehditlere karşı mücadele konusunda demokrasilerin kendilerine olan güvenini korumaları gerektiğini dile getiren Bayr, "Bahar aylarından bu yana sanırım kimse bu hibrit saldırıların daha güçlü hale gelebileceğini, Ukrayna'dan batıya doğru kayma tehdidi taşıyan bir savaş konusunda vatandaşlarımız arasında gerçekçi bir korku yaratabileceğini beklemiyordu. Her geçen gün daha gerçekçi hale gelen bu riskle de başa çıkmalıyız." diye konuştu.

"Kurallara dayalı düzen, yalnızca barış zamanlarına özgü bir lüks değildir"

Bayr, yeni meslekler ortaya çıkarsa da yapay zekanın kazandığı ivmenin iş gücü piyasasında zor durumlar oluşturduğunu, dolayısıyla teknolojinin insanlığa hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

Ele alacakları üçüncü temanın kurallara dayalı uluslararası düzenin yenilenmesi ve parlamentoların rolü olduğunu belirten Bayr, şöyle devam etti:

"Kıtamızda savaş sürüyor. Uluslararası hukuk açıkça hiçe sayılıyor. Kurallara dayalı düzen, yalnızca barış zamanlarına özgü bir lüks değildir, kriz dönemlerinde bir kalkandır ancak bu düzenin yenilenmesi gerekir ve parlamentolar da bu yenilenmenin merkezinde yer almalıdır. Antlaşmaları biz onaylıyoruz. Parlamentolar arası diyalog bir formalite değil bir zorunluluktur."

Ev sahiplerinden İtalya Senatosu Başkanı La Russa da karmaşık bir dönemden geçtiklerine dikkati çekerek, bugün burada toplanan parlamentolar olarak hibrit tehditlerden yapay zekaya kadar bu dönemin önemli zorluklarıyla yüzleşmeye hazır olduklarını söyledi.

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fontana da dijital devrimi ve artan hibrit tehditleri, yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisini, istikrarı ve küresel düzeni baltalayan uluslararası çatışmaları ve krizleri düşündüğünü belirterek, "En çok ortak yanıt ve çözüm gerektiren acil zorluklarla dolu tarihi bir dönemden geçiyoruz." dedi.

60'tan fazla ulusal parlamento ve uluslararası meclis başkanının katıldığı konferansta bugün ve yarın "Dirençli Demokrasiler: Hibrit Tehditlere Karşı Birlikte", "Yapay Zeka ve İşgücü Piyasası" ile "Kurallara Dayalı Uluslararası Düzenin Yenilenmesi - Çağdaş Krizlere Yanıt Vermede Parlamentoların Rolü" başlıklı oturumlar yapılacak.