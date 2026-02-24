TBMM Başkanı Kurtulmuş, Süreç Komisyonu'na Katılan Siyasi Parti Gruplarını Ziyaret Ediyor.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılan siyasi parti gruplarını ziyareti kapsamında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.Kurtulmuş, "Hem silahların bırakılması hem örgütün feshedilmesi hem de örgüt elemanlarının, silah bırakan ve feshedilen örgütün elemanlarının topluma uyumunun sağlanabilmesi, toplumla bütünleşmesinin sağlanması için çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye artık bu meseleyi geride bırakacaktır. Türkiye asla ve asla geriye dönmeyecektir" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da "Yasal adımlar atılmadan önce pratik anlamda bazı adımlar atılabilir. Bence bu adımları ramazan ayı sonrasına bırakmamak gerekiyor. Aksine ramazan ayında adımlar atarak bu önümüzdeki dönem bayramda halkımızın beklentisi olan insanlarımızın çifte bayram yapmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun kabul edilmesinin ardından, TBMM'de siyasi parti turuna başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sabah saatlerinde, saat 15.30'da da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugünkü son ziyaretini DEM Parti'ye yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Numan Kurtulmuş'u makamlarının kapısında karşıladı. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin de eşlik ettiği görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Bakırhan ve Kurtulmuş, açıklama yaptı.

"Genel Kurulu bir şekilde bundan sonraki süreçte görev almıştır, alacaktır"

"DEM Parti'nin saygıdeğer eş genel başkanlarıyla ve grup başkan vekilleriyle görüşme yaptık. Ben de diğer siyasi partilerde olduğu gibi burada da bu komisyon sürecinde vermiş oldukları destek dolayısıyla DEM Parti'ye çok teşekkür ediyorum" diyen Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:"

"Başta genel başkanlar olmak üzere komisyonda bulunan DEM Partili üyeler, sürecin her safhasında hem fikirlerini çok açık bir şekilde dile getirdiler hem de sürecin sağlıklı şekilde işlemesine katkı sundular. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki hakikaten Cumhuriyet tarihimizin en ağır meselesinin çözülmesi, silah, şiddet ve terör meselesinin çözülmesi için tarihi bir eşik açılmıştır. Meclis'imizin neredeyse ittifakla komisyonda aldığı kararla rapor ortaya konulmuş. Bu raporun uygulanması için de TBMM Genel Kurulu bir şekilde bundan sonraki süreçte görev almıştır, alacaktır. Öncelikle bu meselenin çözülebilmesi için karşılıklı iyi niyetin, samimi ve açık yürekliliğin fevkalade önemli olduğunun bir kere daha altını çizmek isterim. Hem silahların bırakılması hem örgütün feshedilmesi hem örgüt elemanlarının, silah bırakan ve feshedilen örgütün elemanlarının topluma uyumunun sağlanabilmesi, toplumla bütünleşmesinin sağlanması için çalışmaların titizlikle yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye artık bu meseleyi geride bırakacaktır. Türkiye asla ve asla geriye dönmeyecektir. Bu kadar yol aldığımız, bu kadar çözüme çok yakın olduğumuz noktada bütün siyaset olarak üzerimize düşeni yapacağız. Herkesin kendi yankı odası konuşmasından daha değerli olan şey, herkesin ortak olarak Türkiye'nin gündemine, geneline dönük olarak söz söylemesidir."

"Bu tarihi sorumluluğu başarıyla komisyon yerine getirmiştir"

Ben bunun da raporla birlikte başarıldığını düşünüyorum. Tabii ki bu her şeyin sonu değil. Bundan sonra atılacak adımların başlangıcıdır. Bu tarihi sorumluluğu başarıyla komisyon yerine getirmiştir. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde de komisyona destek veren bütün siyasi partiler üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir. Ben de huzurunuzda DEM Parti'nin eş genel başkanlarına çok teşekkür ediyorum, bu sürece verdikleri destek dolayısıyla. Bundan sonra da destekleri, gayretleriyle Türkiye'de bu meselenin tamamıyla ortadan kaldırılması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sonunda bu işin kazananı Türkiye'nin 86 milyonu olacaktır. Sonunda Türkiye, bölgesinde güçlü ve lider bir ülke olarak ortaya bir kez daha çıkacak. Sonunda Türkiye demokrasisi kazanacaktır. ve böylece Türkiye'de Türk'ü ile Kürt'ü ile bütün farklı etnik, mezhebi kimlikleriyle 86 milyonumuzun huzur ve güvenlik içerisinde olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu 'Türkiye modeli' olarak ortaya koyduğumuz bu çalışmada ümit ediyorum ki bütün dünyada çatışma çözümleri için bir örnek olarak gösterilecektir. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha bu raporun hayırlı, hoş, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"Şimdi rapordaki ayrılıkları konuşma zamanı değil"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile "iyi bir tartışma" yürüttüklerini belirterek, ortak rapor ve önümüzdeki dönem atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. "Kendi düşüncelerimizi söyledik. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Rapor önemlidir" diyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Rapora ilişkin hem müştereklerimiz vardı hem de katılmadığımız başlıklar vardı. Onları da Sayın Başkan'ın söylediği gibi açık bir şekilde hem kamuoyuyla paylaştık hem rapora da düşüncelerimizi ekledik. Bunlar raporun önemsiz olduğu anlamına gelmez. Aksine TBMM'de ilk defa grubu bulunan beş grup çeşitli konularda bir mutabakat sağlıyor. Bir ortak müşterekleri var. Biz bunu önemsiyoruz. Şimdi rapordaki ayrılıkları konuşma zamanı değil. Tam tersine bu müşterekleri büyütmek, çoğaltmak; bu müşterekleri büyüterek Türkiye demokrasisinin önünü açmak, 100 yıllık bu meseleyi çözmek gibi bir tarihi sorumluluk hepimizin üzerinde duruyor. Yine Kürt meselesinin çözümü aslında sadece Türkiye'nin bugününü değil, önümüzdeki dönem yüzyılını da kurtarabilecek bir meseledir. Dolayısıyla bu meseleye algılarla, günübirlik bir yaklaşımla yaklaşmamak gerekiyor. Aslında geçmiş bin yılda bu meseleye nasıl yaklaşacağımızı ortaya koyan birçok pratik var. Güç birlikleri var, ittifaklar var, kader ortaklığı var. O geçmiş bin yıldaki meseleyi doğru okursak önümüzdeki günlerde nasıl yaklaşacağımızı da ortaya çıkarabiliriz."

"Türkiye'de çözümü, bu süreci ertelememek lazım"

Ortadoğu yangın yeri. İran'a müdahale senaryolarının tartışıldığı bir süreçte buradaki çözümün ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu aslında bir kez daha gördük. Dolayısıyla Türkiye'de çözümü, bu süreci ertelememek lazım. Bir an önce yasal düzenlemeler olmasını sağlamak gerekiyor. Hatta yasal adımlar atılmadan önce pratik anlamda bazı adımlar atılabilir. AİHM kararlarının uygulanması, yine kayyum atanan belediye başkanlarının tekrar görevine dönmesi sağlanabilir. Bunlar çok önemlidir. Bunlar bu barış iklimini de aslında yumuşatacak gelişmelerdir. Ramazan ayındayız. Kutsal bir ay içerisindeyiz. Bence bu adımları ramazan ayı sonrasına bırakmamak gerekiyor. Aksine ramazan ayında adımlar atarak bu önümüzdeki dönem bayramda halkımızın beklentisi olan insanlarımızın çifte bayram yapmasını sağlayabiliriz. Biz de Sayın Başkan'ın bugüne kadar bu raporun oluşmasındaki emeğini, çabasını takdir ediyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önemli görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de umarım bu müşterekleri büyüterek Türkiye'yi, Türkiye demokrasisini hak ettiğimiz bir noktaya taşırız diyorum."